Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por cirurgia na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal. Segundo comunicado do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12/8) e foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde recebeu o diagnóstico e foi operado.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O procedimento aconteceu com sucesso e a previsão é de que Yuri Alberto receba alta nesta quinta-feira (14/8). Aliás, o problema é semelhante ao enfrentado recentemente por Gustavo Henrique e Hugo. O zagueiro voltou a treinar após cerca de dois meses afastado, enquanto o lateral ainda se recupera.
Leia também: Vacina experimental pode prevenir a recorrência do câncer de pâncreas
Contudo, o centroavante deve voltar a trabalhar bem antes dos companheiros. Mesmo assim, o jogador deve ficar fora do duelo contra o Bahia, neste sábado (16/8), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O centroavante voltou a jogar depois de dois meses fora por conta de uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. Contudo, nesse retorno, o camisa 9 do Corinthians disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.
Leia também: Químicos resolvem mistério do enxofre "escondido" no universo
Confira a nota do Corinthians sobre a cirurgia de Yuri Alberto
Na noite desta terça-feira (12/8), o atacante Yuri Alberto, com dores abdominais, foi encaminhado ao pronto-socorro do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo-SP. Após exames de imagem e avaliação do médico especialista gastroenterologista Dr. Walter Ayres, teve hérnia inguinal diagnosticada e foi submetido a cirurgia na madrugada desta quarta (13/8), conduzida pelo mesmo médico.
Leia também: Hormônio do amor é fundamental para a formação de amizades
Saiba Mais
- Esportes Corinthians tem mais de R$ 70 milhões em condenações para resolver na Fifa
- Esportes Torcedores do São Paulo vivem momentos de terror após jogo da Libertadores
- Esportes Coleção completa: do DF, Lara Pizarro conquista terceira medalha no Pan Jr.
- Esportes Fluminense vence América de Cali e larga na frente na Sul-Americana