Yuri Alberto, do Corinthians, passa por cirurgia em São Paulo

O atacante Yuri Alberto, do Corinthians, passou por cirurgia na madrugada desta quarta-feira, em São Paulo, para correção de uma hérnia inguinal. Segundo comunicado do clube, o jogador sentiu dores abdominais na noite de terça-feira (12/8) e foi encaminhado ao Hospital Vila Nova Star, onde recebeu o diagnóstico e foi operado.

O procedimento aconteceu com sucesso e a previsão é de que Yuri Alberto receba alta nesta quinta-feira (14/8). Aliás, o problema é semelhante ao enfrentado recentemente por Gustavo Henrique e Hugo. O zagueiro voltou a treinar após cerca de dois meses afastado, enquanto o lateral ainda se recupera.

Contudo, o centroavante deve voltar a trabalhar bem antes dos companheiros. Mesmo assim, o jogador deve ficar fora do duelo contra o Bahia, neste sábado (16/8), na Neo Química Arena, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O centroavante voltou a jogar depois de dois meses fora por conta de uma fratura em uma das vértebras da coluna na região lombar. Contudo, nesse retorno, o camisa 9 do Corinthians disputou cinco partidas e não marcou nenhum gol.

