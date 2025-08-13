Corinthians tem mais de R$ 70 milhões em condenações para resolver na Fifa

Corinthians tem ao menos R$ 70,5 milhões em condenações na Fifa - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians vive um cenário de forte pressão financeira no cenário internacional. Impedido de registrar novos jogadores devido à dívida de R$ 33,47 milhões com o Santos Laguna, do México, pela contratação do zagueiro Félix Torres, o clube ainda precisa lidar com outras condenações impostas pela Fifa que somam R$ 70,52 milhões.

As dívidas do Corinthians

Matías Rojas – O meia paraguaio cobra R$ 40.397.726, referentes à rescisão contratual por atrasos nos pagamentos, com acréscimo de 5% de juros ao ano desde 28 de fevereiro de 2024. O vínculo do jogador iria até junho de 2027.

Rodrigo Garro – O Talleres, da Argentina, venceu ação contra o Timão. Assim, terá direito a US$ 3,612 milhões (R$ 19,46 milhões) mais juros de 18% ao ano e multa de US$ 722,4 mil (R$ 3,89 milhões), totalizando cerca de R$ 23,35 milhões.

Maycon – O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, cobra 1,075 milhão de euros (R$ 6,76 milhões), mais juros de 10% ao ano e multa de 45 mil euros (R$ 283,1 mil) à própria Fifa, por valores não pagos em dois empréstimos.

As audiências dos casos de Rojas (29 de abril) e Garro (30 de abril) já aconteceram na Corte Arbitral do Esporte (CAS). As decisões devem sair nas próximas semanas. No caso de Maycon, a audiência ainda não foi marcada, o que deve prolongar a definição.

O processo de Rojas está sendo considerado o mais complexo, pois envolve cálculos detalhados sobre salários e direitos de imagem no Brasil. Já a disputa com o Talleres teve origem ainda na negociação por Garro, com divergências sobre impostos e custos operacionais.

Enquanto aguarda novas sentenças, o Corinthians busca alternativas para levantar recursos e evitar novos bloqueios. Contudo, caso as decisões do CAS confirmem as condenações, o passivo imediato do clube com processos na Fifa pode ultrapassar R$ 100 milhões.

