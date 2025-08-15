No aniversário de Assunção, Paraguai iguala campanha do Pan Jr de Cali-2021

Assunção — Assunção acordou nesta sexta-feira (15/8) vestida de festa. A capital paraguaia completou 488 anos de fundação e ganhou um presente de fora das caixas com laços coloridos, mas carregada suor, lágrimas e medalhas. No mesmo dia da celebração de quase cinco séculos de história, o esporte nacional brindou o país ao igualar, nos Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025, a mesma quantidade de medalhas conquistas na primeira edição, em Cali-2021

Na Colômbia, foram dois ouros, quatro pratas e quatro bronzes. Agora, jogando em casa e empurrado por arquibancadas cheias e com cânticos entoados como em uma serenata de aniversário, os jovens atletas chegaram a dois ouros, três pratas e quatro bronzes. O número de conquistas do primeiro Pan Júnior foi igualado no handebol, com o terceiro lugar assegurado em vitória por 20 x 18 contra o Uruguai.

As medalhas são como velas sopradas em agradecimento: cada pódio acende a esperança de um país inteiro. O ouro brilha como fogo de artifício no céu da capital, as pratas ecoam como o som das guitarras nas serenatas paraguaias e os bronzes completam o coro festivo de uma juventude com força para se recusar a deixar o aniversário da cidade passar em silêncio.

Entre as histórias mais simbólicas estão as das “Guerreritas”, a seleção feminina de handebol. Com garra e espírito coletivo, elas se tornaram um dos rostos mais marcantes da campanha. O apelido traduz perfeitamente a alma desta geração de lutar, resistir e se entregar, mesmo quando a vitória parece distante. O bronze delas teve sabor de ouro em meio à festa do maior evento esportivo realizado em terras paraguaias.

Se Cali foi o primeiro brinde, Assunção é o ato de gala. Em 2021, o país ficou com gosto de quero. Em 2025, convive com a expectativa do Comitê Olímpico Paraguaio (COP) de melhorar ainda mais o desempenho. Em discurso antes do Pan Júnior, o presidente Camilo Pérez López Moreira chegou a falar em 20 condecorações "para a festa da competição ficar completa".

E ainda restam dias de disputas. A festa não terminou. Pelo contrário, o Paraguai segue convidado de honra na própria celebração. Até o 23 de agosto, novos presentes podem chegar, embrulhados em vitórias inesperadas ou em gestos de superação. Porque, neste aniversário, o maior presente recebido por Assunção foi ver seus filhos e filhas transformando suor em medalhas, sonhos em realidade e história em esperança.