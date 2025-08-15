Giro Assunção-2025 #6: Brasil leva ouros em esportes coletivos no Panzinho

O Time Brasil vence a final contra o México e conquista a medalha de ouro no vôlei feminino - (crédito: Miriam Jeske/COB)

Assunção — O Brasil fechou a sexta-feira (15/8) com conquistas importantes no Pan Júnior de Assunção-2025. Os esportes coletivos brilharam, garantindo títulos no vôlei e no handebol feminino, ambos com campanhas consistentes e emocionantes. Além disso, vieram medalhas no ciclismo pista, taekwondo e a primeira no tênis, ampliando a lista de modalidades com o país subindo ao pódio.

Na quadra, o vôlei feminino bateu o México por 3 x 0 e assegurou o ouro, enquanto o handebol feminino confirmou a hegemonia com vitória por 22 x 19 sobre a Argentina — de quebra, garantindo também vaga para o Pan de Lima-2027. No tênis, Victor da Cunha e Gustavo Oliveira superaram os mexicanos Luis Andres Flores e Maurício Schtulmann na final de duplas, trazendo a inédita medalha da modalidade. Antes, o dia já tinha reservado o bronze de Luan Rodrigues e Pedro Freitas no Madison masculino do ciclismo pista, a prata de Matheus Gonçalves (-57kg) e o bronze de Ana Leite (-57kg) no taekwondo.

As competições seguem até 23 de agosto, com transmissão ao vivo da CazéTV, do BandSports e do canal do Time Brasil no YouTube. Os campeões de provas individuais asseguram vaga no Pan de Lima-2027, mantendo em alta a motivação dos jovens talentos brasileiros nesta reta inicial da competição.

Luan Rodrigues e Pedro Freitas do Time Brasil conquistam a medalha de bronze no ciclismo pista (foto: Felipe Poga / II Juegos Panamericanos Asuncion 2025)

Medalhas do dia

Ciclismo pista – Luan Rodrigues/Pedro Freitas (bronze, Madison masculino)

A sexta-feira (15/8) começou com a medalha de bronze no ciclismo pista. Luan Rodrigues e Pedro Freitas ganharam a condecoração no Madison masculino no último dia de disputas da modalidade.

Taekwondo – Matheus Gonçalves (prata, -57kg) e Ana Leite (bronze, -57kg)

As primeiras medalha do Time Brasil nas disputas do taekwondo saíram. Matheus Gonçalves subiu ao pódio na categoria -57kg e ganhou uma prata, enquanto Ana Leite faturou um bronze. Neste sábado (16/8), a modalidade abre os serviços às 9h.

Vôlei – Seleção feminina (ouro)

Com vitória por 3 x 0 na final contra o México, o Brasil ganhou o título do vôlei feminino. O torneio masculino em Assunção-2025 começa no domingo (17/8).

Tênis – Victor da Cunha/Gustavo Oliveira (ouro, duplas masculinas)

Victor da Cunha e Gustavo Oliveira trouxeram a primeira medalha do Brasil no tênis do Pan. Com vitória por 2 sets a 0 (parciais de 7(8)/6(6) e 6/3, venceram os mexicanos Luis Andres Flores e Maurício Schtulmann.

Handebol – Seleção feminina (ouro)

No handebol feminino, o Brasil fechou uma campanha de 100% de aproveitamento, medalha de ouro e vaga no Pan-2027 na final contra a Argentina: vitória por 22 x 19.

Matheus Gonçalves do Time Brasil conquista a medalha de prata no taekwondo (foto: Miriam Jeske/COB)

Resultados

Basquete 3 x 3

Masculino

Brasil 21 x 8 Guatemala

Feminino

Brasil 13 x 21 Canadá

Squash

Feminino

Quartas de final

Colômbia 2 x 1 Brasil

Masculino

México 2 x 1 Brasil

Tênis

João Pedro Didoni 2 x 1 Yannik Andre Alvarez (POR)

Parciais de 6/4 e 7(10)/6(8)

Brasil para acompanhar

Basquete 3 x 3

O Brasil volta às quadras da capital paraguaia com duas partidas. Às 12h, às meninas enfrentam o México, enquanto os meninos pegam Porto Rico, às 13h.

Saltos ornamentais

Com uma extensa lista de brasileiros nas disputas, os saltos ornamentais entram em ação no Pan Júnior. Às 9h, começam as eliminatórias, com finais marcadas para 18h05.

Hóquei

A equipe masculina de hóquei no Brasil faz mais uma partida no Pan Júnior. O jogo contra Trinidad e Tobago será às 9h30.

Rugby 7

As disputas do rugby 7 seguem com três apresentações do Brasil. Às 10h14, as mulheres jogam contra o México e, às 18h47, os Estados Unidos. Os homens pegam o anfitrião Paraguai, às 15h14.

Squash

Nas competições femininas por equipes, o Brasil mede forças com a Guatemala, a partir das 10h. Às 11h30, os homens enfrentam Barbados.

Tênis de mesa

Com quatro brasileiros na disputa, o tênis de mesa abre os trabalhos em Assunção-2025. As partidas começam às 9h e se estendem até à noite.



