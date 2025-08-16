Brasiliense Heloá Camelo brilha e fatura bronze nos saltos no Pan Júnior

Assunção — Referência nacional e peça importante do tabuleiro de evolução dos saltos ornamentais, o Distrito Federal ganhou uma medalha para chamar de sua nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Na noite deste sábado (16/8), a brasileira Heloá Almeida Camelo, revelada por projeto realizado no Centro Olímpico do Gama, disputou as finais do trampolim de 3m sincronizado na capital paraguaia e ganhou uma medalha de bronze para a coleção profissional, ao lado de Maria Postiglione.

Revelações da modalidade e com resultados consistente no Mundial de Esportes Aquáticos da Singapura (conquistaram uma medalha de bronze na competição internacional), realizado em julho, as irmãs gêmeas mexicanas Lia e Mia Cueva confirmaram o favoritismo e subiram ao topo do pódio na competição da capital paraguaia. O segundo lugar nas finais do trampolim de 3m foi conquistado pelas norte-americanas Sophia Graze Verzyl e Anna Kwong.

As brasileiras tiveram uma espécie de duelo particular com as adversárias cubanas pelo terceiro posto no pódio do Centro Aquático Olímpico (COP) paraguaio. Ao fim dos cinco saltos da decisão, Heloá e Maria somaram a pontuação de 222.36. Donas do quarto lugar em Assunção-2025, Martha Castañeda e Cynthia Cortina vieram logo atrás, com 217.50.

Brasiliense de 19 anos, Heloá Almeida desponta como uma das promessas dos saltos ornamentais do país. Dona de uma técnica refinada e coragem em movimentos de alto grau de dificuldade, ela já coleciona finais e pódios em competições nacionais. A trajetória começou cedo, ainda na infância, quando encontrou nos trampolins a mistura perfeita entre desafio e leveza. Hoje, treina com disciplina para se consolidar no cenário internacional. Heloá simboliza a nova geração que carrega o sonho de levar o Brasil a voos mais altos na modalidade.

Brasília se firmou como um dos polos mais importantes dos saltos ornamentais no Brasil. A capital reúne estrutura de ponta, técnicos experientes e programas de formação responsáveis por revelar nomes de destaque no cenário nacional. O centro aquático da cidade se tornou referência para jovens talentos, oferecendo solidez desde as categorias de base até o alto rendimento. Além de formar atletas como Heloá Almeida, Brasília desempenha papel estratégico para o desenvolvimento da modalidade, ajudando a descentralizar o esporte no país e projetando novos protagonistas para competições internacionais.