Flamengo detona Internacional e rumo à La Plata. Nada como errar previsões

Jogadores do Flamwngo fazem a corrente antes do dyuelo doiante do Internacional. Fla faz 2 a 0 e está nas quartas da Libertadores - (crédito: Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo vai à Argentina. Fez 2 a 0 no Internacional, dentro do Beira Rio, jogando um futebol correto, que praticamente não deu chances ao adversário. É sempre ótimo errar previsões, que surgem por conta de um desejo extraordinário de ver o Rubro-Negro na ponta. Na realidade, o Flamengo deu um passo quase decisivo ao abrir o placar, na primeira etapa. O mais importante é que o time da Gávea jogou o que dele se esperava, sem que o técnico inventasse a roda, segurando sem cometer exageros a necessidade do Inter, e sem promover mudanças que mudassem a maneira de como a equipe se apresentava.

Ao contrário do que se poderia imaginar, o Inter não começou pressionando sem tréguas, e alguém dirá até que o excesso de papeis lançados no gramado, antes do jogo, ajudou a esfriar o ambiente, o que é até possível, embora seja fato que o Flamengo soube dosar o ritmo do adversário, fazendo uma partida equilibrada nos três setores, marcando com eficiência, e de tal forma que acabou aproveitando a vantagem construída no Maracanã, para costurar o suficiente até marcar um gol, em passe oportunista de Plata para Arrascaeta, que bateu de primeira à esquerda de Rochet – curiosamente, o portero da seleção do Uruguai. O Inter reclamou demais do árbitro e não conseguiu encaixar o futebol agressivo que poderia ameaçar o Flamengo.

Flamengo mata o jogo no segundo tempo

No intervalo, Roger Machado trocou Bruno Tabata por Borré, para ampliar o poder ofensivo. Assim, saiu em busca do empate. Mas a equipe carioca manteve a postura, o que era positivo, embora não exista resultado pronto em clássico. Aos 15 minutos, o time gaúcho lançou mais dois homens de frente, sugerindo que a ordem era efetivamente pressionar. O Flamengo conseguia trocar passes chegar ao ataque, mas errava no último passe, ou nas finalizações. Aos 30, Léo Pereira escorou escanteio para fora. Pedro substituiu Bruno Henrique. Aos 37, Borré mandou na trave esquerda. Mas ficou nisso. O futebol dos gaúchos era limitado.

Arrascaeta, depois de apanhar muito, saiu para a entrada de Luiz Araújo, e lá se foi Enner Valencia para o campo, ele que só faz gol no Flamengo. Dessa vez não arranjou nada. Ridículo. Aos 88, Pedro apanhou cruzamento rasteiro de Luiz Araújo e fez 2 a 0. Daí em diante, a vaga estava, sem dúvida, no bolso.

Agora é Estudiantes, no Rio, e no inferno de La Plata. Nada como errar previsões.

