Presidente do Chile cita 'irresponsabilidade da Conmebol' após briga generalizada

As arquibancadas do Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, viveram na noite de quarta-feira (20) um dos episódios mais sombrios da Copa Sul-Americana. Isso porque uma briga generalizada entre torcedores suspendeu o confronto entre Independiente e Universidad de Chile, pelas oitavas de final do torneio, e deixou feridos em um episódio revoltante sob o ponto de vista das autoridades chilenas.

Na visão de Gabriel Boric, presidente do Chile, a entidade organizadora do evento deveria proteger a integridade de todos envolvidos no espetáculo. O chefe de Estado responsabilizou publicamente a Conmebol pela falha na segurança mínima para realização do duelo.

“O que aconteceu em Avellaneda entre as torcidas do Independiente e da Universidad de Chile é errado em muitos aspectos. Desde a violência entre os torcedores até a evidente irresponsabilidade da organização”, e completou:

“A justiça deve determinar os responsáveis. Agora, nossa prioridade como governo é apurar a condição de nossos compatriotas agredidos. Vamos garantir seu atendimento médico imediato e a proteção dos detidos. Para isso, estamos trabalhando com a Embaixada, o Consulado, o Itamaraty e o Ministério do Interior”.

Selvageria deixa dezenas de feridos

Segundo a imprensa argentina, a confusão começou no intervalo quando torcedores da La U incendiaram objetos e atiraram cadeiras em direção ao setor ocupado pelos mandantes. A arbitragem tentou reiniciar o duelo, mas a violência obrigou nova paralisação dois minutos depois.

Dez pessoas ficaram feriadas, três em estado grave, e cerca de 90 terminaram detidas pela polícia após os confrontos. Imagens divulgadas pela imprensa mostraram torcedores correndo, se pendurando em alambrados e até caindo de arquibancadas na tentativa de escapar da pancadaria.

Pessoas que estavam presentes no local definiram o cenário como de “guerra”. Houve, ainda, um caso sério de linchamento que também mobilizou a imprensa.

Posição do Independiente

O presidente do clube argentino, Néstor Grindetti, responsabilizou exclusivamente os chilenos pelo episódio, em entrevista ao canal TyC Sports. Ele exigiu punição ao adversário e liberação de responsabilidade aos argentinos.

“O Independiente não teve nada a ver com isso. Está claro que o começo e também a sequência do problema foi só de um público. Torcedores da La U. Há um claro e evidente responsável. Tem que ter uma punição ao clube chileno e uma liberação de responsabilidades do Independiente”.

Grindetti acrescentou que torcedores da Universidad destruíram banheiros e arremessaram objetos contra os locais. Assim como o presidente chileno, o mandatário argentino também mandou recado à Conmebol. Ele defendeu que a entidade aplique sanções exemplares à La U e fez cobranças pela isenção do envolvimento de sua equipe.

Decisão da Conmebol

Por ora, a entidade apenas confirmou o cancelamento da partida e anunciou que órgãos judiciais vão definir o resultado da eliminatória. O vencedor do confronto enfrentará o Allianza Lima nas quartas de final do torneio.