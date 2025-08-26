Flamengo entendeu a necessidade de ganhar sem pena

Flamengo faz 8 a 0 no Vitória. Nos cinco primeiros minutos já tinha liquidado o jogo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Esses jogos do Flamengo no Maracanã, contra equipes que brigam contra rebaixamento, costumam ser complicados, pois os adversários estacionam um Scania-Vabis na defesa. E os espaços desaparecem. Mas o time parece enfim que entendeu a necessidade de ganhar sem pena. E assim o fez. Liquidou o Vitória em menos de cinco minutos. Samuel Lino marcou aos dois minutos, em falha de Lucas Arcanjo, Pedro ampliou aos quatro, pela 100ª vez no estádio, e o time só diminuiu o ritmo após o terceiro, de Arrascaeta, em chute de fora da área, à direita. Luiz Araújo substituiu Plata no intervalo.

O problema agora é impedir que a goleada de 8 a 0 possa subir à cabeça de todos. O Rubro-Negro joga domingo à tarde com o Grêmio no Rio. O time gaúcho faz campanha ruim, vem sendo cobrado pela torcida, mas é sempre bom lembrar que é um rival tradicional e merece respeito.

Flamengo no segundo tempo

Logo aos dois da etapa final, Pedro meteu 4 a 0. Aos quatro, Samuel Lino fez 5 a 0. Depois, aos oito, Luiz Araújo, 6 a 0. Aos 13, Pedro, 7 a 0. O Vitória providenciou mudanças, mas na realidade não havia como evitar o pior do pior. Aos 33, Luiz Araújo cabeceou no braço de Ramon. Pênalti. Bruno Henrique cobrou à direita de Lucas Arcanjo: 8 a 0.

Não há muito mais a dizer. É fato, no entanto, que o Flamengo merece todos os méritos por ter levado a sério desde que a bola rolou. Até Filipe Luis foi bem…

