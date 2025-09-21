Caio Bonfim recupera aliança perdida durante o Mundial de Atletismo de Tóquio

Caio Bonfim é ouro na marcha atlética 20 km no Mundial de Atletismo - (crédito: Fernanda Paradizo/CBAt)

Caio Bonfim teve mais um momento marcante após o Mundial de Atletismo de Tóquio. Além de conquistar a medalha de ouro nos 20 km da marcha atlética, o brasileiro reencontrou neste domingo a aliança de casamento que havia perdido durante a prova.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O anel estava na cidade de Osaka e foi encontrado após mobilização da população local, sendo entregue pela organização do evento. A joia tem um significado especial para o marchador, pois foi feita com o ouro de seis alianças dos pais dele, carregando mais de 30 anos de história da família.

Leia também: A história por trás das alianças e do ouro de Caio Bonfim

Bonfim marcha com a aliança como um amuleto, sempre beijando o anel antes e durante as competições. Além da aliança de casamento, ele também usa outro anel com os nomes dos filhos.

Leia também: Lula parabeniza Caio Bonfim por ouro nos 20km da marcha atlética em Tóquio

Após perder a joia, o atleta chegou a brincar com a situação: "Acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir outro ouro."

Leia também: Ibaneis parabeniza Caio Bonfim por medalha de ouro da marcha atlética

Com a recente conquista, Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais medalhas em Campeonatos Mundiais. Ele finalizou a prova em 1h18min35 e somou o quarto pódio na carreira, o maior número para um atleta do país.