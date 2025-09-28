Torneio de Abertura do NBB: Brasília estreia contra União Corinthians

O time da casa chegou às semifinais no ano passado e quer o título - (crédito: Matheus Maranhão / @mmaranhaofoto)

A temporada nacional de basquete começará, hoje, em grande estilo em Brasília. Reunindo 11 equipes da nata do esporte da bola laranja do país e um da Argentina, o Torneio de Abertura esquenta a versão 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB). Anfitrião da disputa, a franquia da capital federal abre o Ginásio Nilson Nelson para os convidados de gala.

Eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final da edição passada, o Brasília faz a partida principal de hoje, às 20h, contra os gaúchos do União Corinthians, pela fase de grupos. Os 12 candidatos ao título foram divididos em quatro chaves com três equipes cada. O anfitrião está no D. O outro adversário na programação será o mineiro Cruzeiro Basquete.

Na primeira fase, os times se enfrentam entre si, em turno único, dentro dos respectivos grupos. Em seguida, os quatro líderes avançam às semifinais na disputa pela taça. Os segundos colocados disputam do quinto ao oitavo lugar. Os terceiros, de 9º a 12°, a etapa de mata-mata está reservada para o período de 2 a 4 de outubro, dia da finalíssima.

O capitão Pedro Mendonça diz o que espera da estreia contra o Corinthians. "Sabemos da importância desse campeonato para pegarmos entrosamento e nos entendermos um pouco mais dentro de quadra. Estamos com uma equipe forte e com jogadores acostumados a vencer. Contamos com o apoio da nossa torcida para buscarmos esse título inédito".

O técnico Dedé Barbosa espera azeitar o time. "São jogos contra os nossos adversários no NBB, mas antes de iniciar a competição principal. Podemos testar, entender melhor o elenco. E colocar nossos atletas em nível de disputa, o que facilita muito para já começarmos o NBB em um nível mais alto. É bom para todas as equipes e também para o NBB, que prepara melhor as equipes", comenta o comandante.

PROGRAME-SE

Grupo A: Minas (MG), Caxias do Sul (RS) e Botafogo (RJ)

Grupo B: Flamengo (RJ), Pato Basquete (PR

Grupo C: Brusque (SC), Unifacisa (PB) e Unión (ARG)

Grupo D: Brasília (DF), União Corinthians (RS) e Cruzeiro (MG)

PRIMEIRA FASE

28/9 - Domingo

12h15 – Brusque x Unifacisa

14h45 – Minas x Caxias

17h30 – Pato Basquete x Fortaleza

20h – Brasília x União Corinthians

29/9 - Segunda-feira

12h15 – Caxias x Botafogo

14h45 – Unifacisa x Unión (ARG)

17h30 – União Corinthians x Cruzeiro

20h – Fortaleza x Flamengo

30/9 - Terça-feira

12h15 – Unión (ARG) x Brusque

14h45 – Botafogo x Minas

17h30 – Flamengo x Pato Basquete

20h – Cruzeiro x Brasília

Ingressos

O acesso é gratuito. O tíquetes precisam ser retirados no site: www.sympla.com.br

