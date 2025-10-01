Com Vini Jr. e Rodrygo de volta, Ancelotti convoca a Seleção para amistosos

A Seleção jogará contra Coréia do Sul e Japão, respectivamente, nos dias 10 e 14 de outubro - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

O treinador Carlo Ancelotti anunciou, nesta quarta-feira (1º/10), os 26 nomes que representarão a Seleção Brasileira nos amistosos contra Coréia do Sul (10/10) e Japão (14/10), durante a Data Fifa de outubro. Ambas as partidas serão na Ásia. Os principais destaques ficam com os retornos dos atacantes Vini Jr. e Rodrygo.

O primeiro volta depois do chamado em maio. Para os confrontos encarregados de encerrar a participação nas Eliminatórias (Chile e Bolívia), foi poupado. Já o último reencontra o italiano pela primeira vez desde os tempos de Real Madrid, assim como o zagueiro Éder Militão. Com problema no tendão da coxa, Raphinha está fora. Neymar segue como ausência.

Depois de anunciar a lista, Carleto respondeu a perguntas da imprensa sobre os retornos de Vini Jr. e Rodrygo. Além de celebrar a boa forma física do ex-Santos, reafirmou a importância do jogador para os planos da Seleção Brasileira.

"Rodrygo está muito bem. Não está jogando muito, mas todas as vezes que entra no time foi bem. Tem boa condição física, como todos os jogadores brasileiros. Está muito motivado para estar aqui. É um jogador muito importante para essa Seleção, porque tem características técnicas muito importantes. Pode jogar em todas as posições (do ataque). Vai ajudar muito", avaliou.

O treinador ainda reiterou que a lista não é definitiva, tanto para os próximos amistosos, quanto para a Copa do Mundo. De acordo com ele, a ocorrência de partidas da Liga dos Campeões da Europa, por exemplo, e do Brasileirão, antes dos compromissos na Ásia, poderá gerar alterações.

"Essa é uma lista que posso dizer que não é definitiva, porque temos jogo essa noite, da Champions, temos jogo no próximo fim de semana... É uma lista que leva em conta os dois jogos que vamos jogar no Japão. Privilegiamos os jogadores europeus, porque viajam menos do que os jogadores que jogam aqui no Brasil", explicou

"E também por um tema de fuso horário. Para nós, para os jogadores que vêm a primeira vez, é uma oportunidade. Obviamente não é a lista definitiva e acho que muitos estarão na Copa do Mundo, é uma lista que leva em conta também as lesões que tivemos nos últimos dias. É uma oportunidade para demonstrarem todas as qualidades que têm", completou.

O italiano também disse pensar, junto da comissão técnica, que o planejamento feito até aqui é "muito bom para o Mundial". "Era jogar contra um time asiático nessa Data Fifa, depois africanos na Data Fifa de novembro e depois europeus na Data Fifa de março. Creio que é um bom planejamento para o melhor campeonato do mundo", opinou.

Goleiros: Bento (Al-Nassr); Éderson (Fenerbaçhe); Hugo (Corinthains)

Defensores: Caio Henbrique (Monaco) ; Carlos Augusto (Internazionale); Douglas Santos (Zenit); Éder Militão (Real Madrid) ; Fabrício Bruno (Cruzeiro); Gabriel Magalhães (Arsenal) ; Lucas Beraldo (PSG); Vanderson (Monaco) ; Wesley (Roma)

Meio-campistas: André (Wolverhampton); Bruno Guimarães (Newcastle) ; Casemiro (Manchester United) ; João Gomes (Wolverhampton) ; Joelinton (Newcastle) ; Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes: Estêvão (Chelsea) Gabriel Martinelli (Arsenal) ; Igor Jesus (Nottingham Forest) ; Luiz Henrique (Zenit) ; Matheus Cunha (Manchester United) ; Richarlison (Tottenham) ; Rodrygo (Real Madrid) ; Vini Jr. (Real Madrid)