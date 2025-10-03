Pan-2031: Comissão da PanAm Sports finaliza visita a Rio e Niterói

A candidatura brasileira de Rio de Janeiro/Niterói finalizou, nesta sexta-feira (3/10), o último compromisso oficial da corrida para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Depois de três dias percorrendo pontos importantes das duas cidades, a Comissão de Avaliação da PanAm Sports encerrou as visitas oficiais para se aprofundar no planejamento do projeto nacional pelo projeto poliesportivo. Assunção, no Paraguai, é a concorrente na disputa pelo evento. A definição do vencedor ocorre em 10 de outubro, em Assembleia Geral marcada para Santiago, no Chile.

Desde quarta-feira (1º/10), executivos da entidade máxima do esporte olímpico nas Américas se dedicaram a conhecer os locais indicados na candidatura conjunta brasileira. O Parque Olímpico da Barra da Tijuca, de Deodoro e as regiões do Porto Maravilha, de Copacabana e de Niterói passaram pelo pente-fino da PanAm Sports. A ideia era ver de perto a estrutura ofertada e os detalhes do projeto. A visita técnica terminou na arquitetura icônica do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

Os integrantes da comitiva sobrevoaram a ponte Rio-Niterói e conheceram de perto o Caminho Niemeyer e a Concha Acústica, local da futura Arena de Niterói. Os membros do Comitê Olímpico do Brasil (COB) apostam na visita como cartada final para consolidar a vitória brasileira contra o projeto da capital paraguaia. Enquanto o Rio de Janeiro se apoia no legado do Pan de 2007, dos Jogos Olímpicos de 2016 e na parceria com a cidade vizinha, Assunção crê no ineditismo de receber o evento e nas propostas de evolução esportivas geradas pela possibilidade.

Os brasileiros, no entanto, acreditaram terem angariado os votos necessários na Assembleia Geral da PanAm Sports para ganhar o direito de organizar o Pan de 2031. "Temos ainda uma semana para trazer os Jogos Pan-americanos de 2031 para Rio e Niterói. Serão Jogos não só para o Brasil e para o COB, mas com impacto nas Américas, dentro da grandiosidade que deve ser os Jogos Pan-Americanos, visto pelo mundo inteiro. É isso que a gente vai entregar em 2031", prometeu Marco La Porta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

No último ato da visita, a comitiva brasileira contou com La Porta, om os prefeitos Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e Rodrigo Neves, de Niterói, além dos vices Eduardo Cavaliere e Isabel Swan, também medalhista olímpica de vela. "Tivemos três dias de trabalho e estamos muito animados porque o Brasil tem um projeto coletivo dos atletas, do Comitê Olímpico Brasileiro e conta com forte apoio das prefeituras de Niterói e do Rio de Janeiro, além, evidentemente, do governo do Estado do Rio e do Governo Federal. Temos praticamente toda a infraestrutura esportiva pronta", destacou Neves.

Presidente da PanAm Sports, o chileno Neven Ilic elogiou a estrutura da candidatura brasileira. "Quero dizer que estamos muito contentes. Não posso entregar mais detalhes, mas é fácil dizer que o marco que vivemos nos Rio de Janeiro e em Niterói é fantástico para um evento como os Jogos Pan-Americanos, o evento esportivo mais importante do nosso continente. Para nós, da Panam Sports, poder entregar esse sonho para os atletas é o que buscamos sempre”, destacou.

Além do apelo emocional de receber uma edição de Jogos Pan-Americanos pela primeira vez, a concorrente de Rio/Niterói aposta em uma demonstração prática recente da capacidade de sediar eventos esportivos. Em agosto, Assunção organizou os Jogos Pan-Americanos Júnior com basicamente a mesma estrutura ofertada para a edição adulta de 2031. A capital do Paraguai crê na força do principal evento esportivo das Américas para melhorar a capacidade de organizador de disputas poliesportivas.

A votação decisiva

Depois de meses de corrida oficial, a definição da sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031 está marcada para a próxima sexta-feira (10/10), em evento marcado para Santiago. Na capital chilena, a Assembleia Geral da PanAm Sports vai reunir os 41 Comitês Olímpicos Nacionais das Américas. Caberá a essas entidades os votos decisivos para definir quem vence a concorrência pelo evento esportivo. "Nossa candidatura vai ser um impacto nas Américas, dentro daquela grandiosidade que tem que ser os Jogos Pan-americanos vistos pelo mundo inteiro", destacou La Porta.