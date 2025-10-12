Mr. Olympia: saiba quanto Ramon Dino ganhou com prêmio inédito

O fisiculturista Ramon Dino, 30 anos, fez história e conquistou o título de campeão da categoria Classic Physique no campeonato mundial Mr. Olympia 2025, no sábado (11/10). Natural de Rio Branco, no Acre, Dino é o primeiro homem brasileiro a vencer a competição, que é considerada como a "Copa do mundo" do fisiculturismo. A vitória rendeu ao atleta um prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 552 mil).

O fisiculturista é conhecido como “dinossauro acreano”. Ele iniciou os treinos de musculação ainda jovem em academias de Rio Branco e passou a se dedicar profissionalmente ao fisiculturismo em 2016. Em 2021, ele estreou no palco do Mr. Olympia e já figurou entre os cinco melhores do mundo.

Na edição deste ano, Ramon Dino superou nomes de peso, como o alemão Mike Sommerfeld e o norte-americano Terrence Ruffin.

Após a vitória, o atleta disse que viveu um "sonho que carrega no coração há muito tempo". "Eu pedi e o Senhor (Deus) cumpriu, no teu tempo, não no meu", escreveu Ramon Dino nas redes sociais.

Antes de Dino, o Brasil tinha conquistado a medalha de ouro no Mr. Olympia com Natália Coelho, da categoria Women’s Physique, e Eduarda Bezerra, na Wellness.



O governador do Acre, Gladson Camelí, parabenizou o fisiculturista pela vitória: “Parabéns por mais essa grande conquista. É um orgulho imenso ver um acreano brilhar entre os melhores do mundo. Você é exemplo de superação e inspiração para todos nós”, disse.

