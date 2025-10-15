Mais nomes do Brasil em novembro e amistoso no Maracanã estão nos planos da Seleção

Após os amistosos na Ásia, a Seleção Brasileira terá novo período de observação nos compromissos de novembro e março. Assim, o técnico Carlo Ancelotti terá novas chances de fazer testes de olho na lista definitiva em maio. A comissão técnica, então, definiu um planejamento para os oito meses que faltam para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá.

Entre as novidades, está a possibilidade de iniciar a preparação para o Mundial na Granja Comary, assim como a realização de um amistoso de despedida no Maracanã. Essa partida ainda depende de uma análise mais profunda e de em que grupo o Brasil cairá no sorteio oficial, realizado no dia 5 de dezembro, em Washington. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, caso a Seleção fique até o grupo F, fará apenas uma partida já em solo norte-americano como preparação. Por outro lado, se ficar da chave G em diante, poderá enfrentar um adversário mais frágil para estreitar laços com o torcedor antes da viagem.

Além disso, há a discussão para que a apresentação dos atletas seja na semana prévia final da Champions (dia 31/05). Umà possibilidade para que o grupo definitivo se reúna um pouco antes dos treinamentos nos Estados Unidos.

Nomes do futebol brasileiro em novembro

A ideia é de que Carlo Ancelotti não abra mão de novos testes, apesar do revés inédito, de virada, para o Japão. O foco é dar chance para nomes que atuam no futebol brasileiro na Data Fifa de novembro, contra Senegal e Tunísia.

“Falamos que essa e a próxima Data Fifa são períodos de teste, vamos seguir fazendo testes em novembro. Isso não muda a nossa ideia do que fazer. Foi uma boa aula nesta noite, há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje (contra o Japão), sobretudo no segundo tempo. Acho que temos que ter equilíbrio no que fazer”, disse o comandante.

Vale lembrar que na convocação de outubro, o treinador convocou apenas quatro nomes que atuam no Brasil: Hugo Souza, Vitinho, Paulo Henrique e Fabrício Bruno. O intuito, porém, é abrir o leque de opções diante dos africanos antes da convocação de março, que será contra duas seleções europeias, de acordo com o planejamento.

Diante disso, a CBF já engatilhou um amistoso contra a França e trabalha para definir o segundo adversário. Holanda e Croácia são os preferidos, com os algozes da última Copa de 2022 em vantagem no momento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.