Sampaoli enaltece classificação do Atlético: "Nos emociona"

Sampaoli espera que Galo repita a entrega da semifinal na grande decisão - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)

O Atlético está classificado para a grande decisão da Copa Sul-Americana. Na noite desta terça-feira (28), o Galo venceu o Independiente del Valle por 3 a 1 e garantiu a vaga inédita em sua história na decisão do torneio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Além de conseguir a vitória, o Alvinegro entregou uma grande atuação. O treinador Jorge Sampaoli reconheceu isso. Para o argentino, o time fez a sua melhor primeira etapa desde a sua chegada e ainda enalteceu o gol de Hulk, que encerrou um jejum de 15 jogos sem marcar.

"Foi um jogo que saiu tudo como planejamos. O time foi claramente superior no primeiro tempo, foi um dos melhores primeiros tempos desde que estou aqui. Depois de muitas partidas o Hulk marcou. Seguramente isso devolverá a ele confiança e a equipe. Aparecendo os gols as oportunidades de melhorar seguirão aparecendo", destacou.

O treinador do Atlético também ressaltou a entrega dos jogadores. Para o Sampaoli, à equipe conseguiu entregar muita paixão no jogo e enfatizou a possibilidade de jogar a próxima Libertadores, além da chance de mais um título.

"Sinceramente creio que os jogadores jogaram com muita paixão, muito coração. A verdade é que isso nos emociona e dá a possibilidade ao clube de entrar na Copa Libertadores em 2026, a possibilidade de uma final. Esperamos que, com a mesma convicção de hoje, enfrentaremos a equipe que tiver nos esperando", afirmou.