Brasil x Coreia do Norte: vale vaga na final do Mundial Sub-17 Feminino

A 90 minutos da final da Copa do Mundo Sub-17, a Seleção Brasileira tem uma grande adversária a deixar pelo caminho para conquistar a classificação. Hoje, às 12h30, no Estádio Olímpico de Rabat, o Brasil enfrenta a Coreia do Norte, atual campeã do mundo, pela semifinal do torneio mundial. É a primeira presença do país nessa fase na competição. Nas anteriores, não foi além das quartas de final. A outra semifinal será às 16h (de Brasília) entre Holanda e México.
No sábado, o Brasil eliminou a Seleção do Canadá nos pênaltis por 5 x 4. No tempo regulamentar, a equipe da técnica Rilany Silva soube administrar a partida e foi mais imponente, mas faltou efetividade para superar a defesa adversária. Nas penalidades, o trabalho ficou para a goleira Ana Morganti. Depois de as brasileiras converterem os cinco gols, ela defendeu a cobrança de Bridget Mutipula e carimbou o acesso às semifinais.
A adversária da Seleção Brasileira é potência do futebol de base. Na categoria sub-17, a Coreia do Norte coleciona três taças da Copa do Mundo. O país asiático também é tri no sub-20. No fim da década de 1980, as coreanas disputaram a primeira competição oficial, mas logo foram eliminadas na primeira fase após serem derrotadas por China e Taiwan. Daquele momento em diante, Kim Jong il, pai de Kim Jong Un, comandante supremo da época, decretou como uma das prioridades do regime desenvolver o futebol feminino. Nas entrelinhas, um mecanismo propagandista.
Independentemente do resultado, a campanha do Brasil é celebrada. "É uma classificação inédita, uma conquista muito grande. O que elas estão construindo é muito incrível. Mentalidade, deixar um legado importante para a modalidade e para as próximas gerações que vão estar na Sub-17. Elas estão elevando o nível e quem chegar aqui agora vai ter um desafio enorme, porque a mudança da mentalidade está sendo muito grande, e eu estou muito feliz com esse aspecto", orgulha-se a técnica Rilany Silva.
Programe-se:
Copa do Mundo Feminina Sub-17, semifinal
Brasil x Coreia do Norte
Data e horário: 5/11 (quarta-feira), às 12h30
Local: Estádio Olímpico de Rabat, no Marrocos
Transmissão: CazéTV e FIFA+
