Em alta rotação, artilheiros guiam clubes em busca do título da Série A

Arrascaeta, Vitor Roque e Kaio Jorge: os pilotos responsáveis por guiar os carros de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro em busca do título nacional

Marcada para o fim de semana, a 33ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro promete emoções dignas de uma prova de automobilismo. Com os motores do futebol aquecidos e o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 servindo de pano de fundo, a disputa pela artilharia da elite nacional virou uma corrida paralela pelo título. Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, e Kaio Jorge, do Cruzeiro, dividem a liderança com 17 gols cada. Logo atrás, Vitor Roque, do Palmeiras, aparece com 15. São os "pilotos" das "escuderias" envolvidas na luta pela taça da disputa, como se a tabela de classificação fosse o Mundial de Construtores, no qual só vence quem alia talento individual e eficiência coletiva.

O roteiro da rodada ajuda a compor o enredo. Neste sábado (8/11), às 18h30, o Vasco abre os trabalhos em São Januário diante do Juventude, com Vegetti e Rayan, as "zebras" da artilharia, com 14 e 11 gols, tentando surpreender os gigantes. No domingo (9/11), às 16h, o Cruzeiro recebe o Fluminense no Mineirão na luta para seguir a perseguição pela primeira posição. Às 18h30, o Flamengo enfrenta o Santos, no Maracanã, para seguir no retrovisor do alviverde. Fechando a noite, às 20h30, os palmeirenses encaram o Mirassol, no Maião. Cada duelo é uma curva decisiva nessa corrida pela glória e o talento dos pilotos artilheiros surge como gancho para o triunfo.

No pit lane rubro-negro, Arrascaeta assume o volante com a classe de quem domina a pista. O uruguaio lidera o Flamengo tanto em finalizações certas quanto em passes decisivos. O camisa 10 tem, por exemplo, 12 assistências no Brasileirão. O estilo lembra um piloto técnico: calcula o espaço, faz o giro curto e acelera na arrancada certa. Quando o time carioca acelera, é quase inevitável estar envolvido na manobra responsável por colocar a bola na rede. Contra o Santos de Neymar, o desafio é manter o ritmo sem deixar o motor superaquecer na luta para seguir no encalço do Palmeiras.

No Cruzeiro, Kaio Jorge faz uma temporada com mistura de consistência e de potência. O centroavante da Raposa soma 0,6 gol por jogo e mostra não viver apenas de momentos inspirados: cria, movimenta-se e define jogadas com qualidade. Aos 23 anos, o camisa 19 é o "velocista" de um time talhado para ser letal como mandante. No duelo contra o Fluminense, precisará transformar cada escapada em uma volta perfeita. Em terceiro lugar e com um jogo a mais em relação a Flamengo e Palmeiras, a Raposa está ciente: qualquer erro de frenagem custa pontos valiosos no sonho de voltar a conquistar o Brasil.

Herói da vitória no clássico contra o Santos, Vitor Roque tem pilotado o ataque do Palmeiras com fome de ultrapassagem. Mesmo com dois gols a menos em comparação aos líderes da corrida pela artilharia, o atacante de 20 anos mantém a melhor média de finalizações por jogo entre os concorrentes. Os 15 gols na competição vieram com a marca de quem não teme o risco: acelera no espaço curto, projeta-se entre os zagueiros e finaliza de primeira. Contra o Mirassol, o alviverde precisa alimentá-lo com passes verticais, pois quando a engrenagem palmeirense gira, o camisa 9 se transforma em foguete.

A analogia da corrida pela artilharia do Brasileirão com a Fórmula 1 não é gratuita. Na categoria máxima do automobilismo, o campeão de pilotos quase sempre faz parte de uma equipe envolvida na briga pelo título de construtores. No Brasileirão, a lógica se repete neste ano. Se Arrascaeta vence, o Flamengo decola. Se Kaio Jorge marca, o Cruzeiro encosta. Se Vitor Roque decide, o Palmeiras desponta como protagonista. E, enquanto os três dividem o pódio da artilharia, Vegetti e Rayan aparecem como os intrusos e comprovam: até os carros do meio do grid podem sonhar com a vitória em um dia perfeito.

Recheada de ultrapassagens, a corrida do Brasileirão se aproxima da reta final com curvas perigosas, motores no limite e pilotos famintos por troféus (e gols). Quando a bandeira quadriculada da 33ª rodada for agitada, saberemos se o campeão de gols estará também no líder do campeonato ou nos concorrentes. Até lá, o barulho dos estádios vai se misturar ao ronco dos motores de Interlagos, porque, neste fim de semana, o Brasil inteiro vai acelerar junto embalado pelo talento dos artilheiros em alta rotação.