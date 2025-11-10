Brasil empata com Zâmbia e se classifica em primeiro no Mundial Sub-17

O Brasil empatou com a Zâmbia por 1 x 1 no terceiro jogo da fase de grupos do Mundial sub-17. Com o resultado, a Seleção Brasileira se classificou para as oitavas de final como a primeira colocada do Grupo H com sete pontos. O time verde-amarelo ainda não foi derrotada no campeonato e sofreu o primeiro gol nesta partida contra a seleção africana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A Zâmbia abriu o placar no primeiro tempo com gol olímpico do camisa 20 Kalimina. Na segunda etapa, o Brasil correu atrás do resultado e empatou a partida com o atacante Dell. Ambas as seleções se classificaram para as oitavas de final com sete pontos, contudo, a Seleção ficou com o primeiro lugar pois leva vantagem no saldo de gols: 11 x 5.
Ambas as seleções aguardam o encerramento da rodada para conhecerem os adversários nas oitavas de final. Rstam quatro grupos para serem definidos.
No primeiro tempo, a Zâmbia tomou conta da partida e se aproveitou da má atuação defensiva da Seleção Brasileira para pressionar. O placar foi aberto aos 25 minutos. Após escanteio rasteiro cobrado por Kalimina, o lateral-esquerdo Arthur Ryan, do Fluminense, deixou a bola passar e o gol olímpico foi marcado.
O Brasil teve chance de empatar a partida com o atacante do Bahia Dell, mas o goleiro Chitambala fez boa defesa. Assim, a Seleção foi para o intervalo atrás no placar.
Na segunda etapa, o Brasil voltou melhor e comandava as ações da partida, porém tinha dificuldade para entrar na defesa africana. O empate só veio aos 35 minutos. O goleiro da Zâmbia saiu errado do gol no cruzamento de Ângelo. Dell aproveitou o gol vazio para marcar para a Seleção Brasileira.
Zâmbia chegou perto do segundo gol com mais uma tentativa de escanteio olímpico e em uma oportunidade com NNyirongo na qual João Pedro fez grande defesa. Nenhuma das seleções conseguiu se sobressair e o empate seguiu no placar até o apito final.
*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
Saiba Mais