As marcas da técnica brasiliense Camilla Orlando na Seleção Feminina Sub-20

Dona da prancheta, a brasiliense Camilla Orlando tem o desafio de classificar o Brasil no Sul-Americano para o Mundial da Polônia - (crédito: Divulgação/CBF)

Há quatro meses, a técnica brasiliense Camilla Orlando recebeu da CBF a missão mais desafiadora da carreira: comandar o processo de renovação nas categorias de base, lapidar talentos e fazer a transição da Seleção Sub-20 para a Principal. A experiência à frente da versão feminina dos Emirados Árabes Unidos credenciou a treinadora com passagem por Red Bull Bragantino, Real Brasília e Palmeiras a assumir o projeto.

O início da profissional de 40 anos no cargo é promissor. Ela estreou com duas vitórias na Data Fifa do mês passado, em Goiânia. Nesta quinta-feira, anunciará as convocadas para os confrontos dos próximos dias 26 e 29 contra a Argentina e o Paraguai encerrando o ano.

No mês passado, a Seleção teve o segundo contato com Camilla Orlando no Centro de Treinamento Vila do Tigre, casa do Vila Nova. A primeira meta é a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-20, de 4 a 28 de fevereiro. O torneio é classificatório para o Mundial da Polônia. As vitórias contra o México por 3 x 0 e 1 x 0 foram animadoras.



"Queremos seguir evoluindo, testando formações e fortalecendo o grupo para os desafios que virão”, afirmou a treinadora brasiliense em entrevista ao site da CBF. Antes, ela havia liderado um período de treinos em Guararema (SP). Nas duas competições, ela ela fez testes e observou atletas para a definição da lista para a competição no ano que vem.

O plano de Camilla Orlando e da comissão técnica é de construir uma base sólida do Brasil com um grupo competitivo e buscando valorizar o aprendizado com jogos internacionais. "Queremos ser agressivos, intensos e dificultar para as seleções adversárias. Ficamos muito felizes com o primeiro tempo, mas também com o segundo tempo, que traz uma outra perspectiva. E deste período, temos que tirar todos os proveitos e testar todas as formas possíveis", afirmou a comandante verde-amarela sobre os períodos de atividade.

Uma das joias da base, Gisele aprova a filosofia da nova treinadora. “O trabalho da Camilla é muito intenso e incrível, ela nos passou bastante confiança. Começamos com o pé direito. Ganhamos o primeiro jogo por 3 x 0 e o segundo por 1 x 0. Estou bastante feliz com esse início de trabalho dela", elogiou a revelação do Grêmio.

A lateral-esquerda Isabela também ficou satisfeita com o início do trabalho. "Foram dois jogos muito importantes para o que estamos buscando, um trabalho em grupo muito bem feito. É o início de um trabalho, a Camilla ainda não conseguiu colocar tudo o que ela tem que passar para a gente, mas esse grupo é muito especial. Estamos em evolução", avaliou.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

