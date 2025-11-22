Atlético-MG perde nos pênaltis e é vice-campeão da Sul-Americana

Com direito a três erros mineiros da marca da cal, o Lanús superou o Atlético-MG por 5 x 4 na disputa por pênaltis - (crédito: Foto: Divulgação/Club Lanús)

O Atlético-MG é vice-campeão da Copa Sul-Americana. Após empate em 0 x 0 no tempo regulamentar, o Lanús garantiu o título nas penalidades máximas, após brilhar a estrela do goleiro Nahuel Losada, que defendeu três cobranças e fez os argentinos celebrarem neste sábado (22/11), nos Defensores del Chaco, no Paraguai. Aliás, esta foi a segunda conquista da Sula da equipe hermana, que já havia celebrado o mesmo troféu em 2013.

Atlético-MG melhor no primeiro tempo

O Atlético jogou melhor no primeiro tempo da decisão, mas quem assustou primeiro foi o Lanús. Afinal, Carrera recebeu na entrada da área e finalizou para defesa de Everson. A partir dos 18 minutos, o Galo conseguiu criar melhores chances. Alan Franco finalizou de fora por cima do gol.

Dois minutos depois, Arana recebeu dentro da área, chutou, e Losada fez grande defesa. Aos 26, a melhor chance. Bernard cobrou falta direto e a bola explodiu na trave. Na reta final, Igor Gomes finalizou de fora, mas o chute saiu fraco, facilitando a defesa. Nos acréscimos, os argentinos voltaram a assustar com Carrera, mas a bola foi para fora tirando tinta da trave de Everson.

Galo não transforma pressão em gol

A etapa final começou muito parecido com o primeiro tempo, com o Atlético-MG com mais posse de bola e incisivo, enquanto o Lanús buscava explorar os contra-ataques. Assim, o Galo seguiu assustando. Primeiro, aos 13 minutos, Dudu arriscou de fora da área e obrigou Losada a fazer uma boa defesa.

Depois, Bernard e Junior Alonso também tentaram de longe, mas ambos isolaram. Hulk tentou em cobrança de falta, mas a bola não fez a curva necessária e o camisa 7 bateu mal. Contudo, mesmo com tanta pressão, o Galo não conseguia transformar oportunidade em gols. Assim, o embate no tempo regulamentar terminou 0 a 0 a partida foi para a prorrogação.

Primeiro tempo da prorrogação

No primeiro tempo da prorrogação, o Lanús fez algo que teve dificuldade durante toda a partida: chutar ao gol. Contudo, Watson chutou fraco e facilitou a vida de Everson. Já o Galo tentou responder em arrancada de Hulk, mas o atacante demorou para soltar a bola e acabou desarmado.

Em seguida, Caio Paulista tabelou com Biel, entrou na área, mas acabou chutando desequilibrado e mandou para fora. Por fim, foi a vez de Biel desperdiçar uma grande chance após Scarpa achar o atacante sozinho na área. Contudo, o atacante cabeceou fraco e no meio do gol, facilitando para Losada.

Biel perde a grande chance do Atlético-MG

O Galo teve a melhor chance da partida aos sete minutos do segundo tempo da prorrogação. Igor Gomes lançou Hulk que deu lindo passe para Biel. O atacante saiu na cara do gol, mas parou em uma grande defesa de Losada. O Lanús ainda ensaiou alguns ataques, mas pararam na boa defesa do Galo e também em Everson. Assim, a decisão foi para as penalidades máximas.

Pênaltis

Na decisão de pênaltis, o Lanús viu Walter Bou e Lautaro Acosta perderem, mas o Atlético também desperdiçou com Hulk, Biel e Victor Hugo. Assim, os argentinos ficaram com a taça da Copa Sul-Americana.

LANÚS 0 (5) X (4) 0 ATLÉTICO-MG

Copa Sul-Americana – Final (jogo único)



Data e horário: 22/11/2025 (sábado), às 17h (de Brasília)



Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai



Gols: (–)



LANÚS: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez (Juan Ramírez, 12’/1ºTP), Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustin Medina (Lautaro Acosta, 13’/2ºTP), Agustín Cardozo, Eduardo Salvio (Watson, 03’/1ºTP), Marcelino Moreno (Armando Mendéz, 12’/1ºTP) e Ramiro Carrera (Aquino, 36’/2ºT); Rodrigo Castillo (Walter Bou, 03’/1ºTP). Técnico: Mauricio Pellegrino.



ATLÉTICO-MG: Everson, Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Júnior Alonso; Guilherme Arana (Caio Paulista, 41’/2ºT), Alan Franco (Alexsander, 41’/2ºT), Bernard (Gustavo Scarpa, 32’/2ºT) e Igor Gomes, Rony (Saravia, 00’/2ºTP), Hulk e Dudu (Biel, 03’/1ºTP). Técnico: Jorge Sampaoli.



Árbitro: Piero Maza (CHI)



Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)



VAR: Juan Lara (CHI)



Cartões amarelos: Izquierdoz (LAN); Hulk e Alan Franco (ATL)