Antidoping surpresa: Conmebol testa jogadores de Flamengo e Palmeiras

Com a final da Libertadores marcada para sábado (29), às 18h (horário de Brasília), a Conmebol intensificou o controle antidopagem e surpreendeu os elencos de Flamengo e Palmeiras com testes fora de competição. A medida foi adotada nas concentrações das duas equipes em Lima, no Peru, cidade-sede da decisão.

A ação faz parte do plano da entidade sul-americana para garantir a integridade esportiva do torneio. Ao todo, foram coletadas 20 amostras de sangue entre os atletas dos dois clubes. Conforme os protocolos, os testes podem ocorrer a qualquer momento, sem aviso prévio, com base em critérios que incluem o desempenho dos jogadores ao longo da competição e o rastreamento da localização das equipes durante determinados períodos.

A coleta foi realizada por meio do método conhecido como "sangue seco", em que pequenas amostras são retiradas do braço ou do dedo e armazenadas em filtros de papel, facilitando o transporte e a preservação do material analisado. Essa técnica vem sendo cada vez mais utilizada por federações esportivas internacionais por sua praticidade e eficiência.

Em nota oficial, a Conmebol elogiou a postura das equipes envolvidas. "A excelente colaboração de ambas as equipes, incluindo jogadores, comissão técnica e departamento médico, permitiu que todas as atividades fossem realizadas de forma eficiente e satisfatória".

O procedimento desta sexta-feira (28) ocorre cerca de um mês após outro episódio semelhante, quando a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem promoveu testes surpresa no Ninho do Urubu, às vésperas de um confronto entre Flamengo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o clube carioca reclamou publicamente da ação, alegando quebra de privacidade e interferência na preparação da equipe.

Dessa vez, no entanto, não houve manifestações contrárias por parte dos clubes. Ambos seguem com suas atividades normais em Lima e realizam nesta sexta-feira o reconhecimento do gramado do Estádio Monumental, local da final. A movimentação integra o cronograma oficial da Conmebol para os finalistas da Libertadores.