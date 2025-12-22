Luis Castro indica meta ambiciosa na chegada ao Grêmio: "Queremos ser protagonistas"

Luis Castro vem a Porto Alegre para conhecer as instalações do CT do Grêmio e da Arena, além de ser apresentado oficialmente - (crédito: Foto: Reprodução de vídeo)

O Grêmio promoveu a apresentação oficial de Luis Castro, seu novo técnico para 2026, no auditório da Arena, nesta segunda-feira (22). O primeiro comandante português da história do Imortal aproveitou a ida ao estádio para conhecer as instalações. A primeira atitude do profissional que causou boa impressão foi demonstrar sua meta ambiciosa.

"Queremos ser protagonistas. O treinador é um parceiro do clube, parceiro da instituição", ressaltou.

Em seguida, o comandante abordou como será a preparação do Tricolor gaúcho para a próxima temporada.

"O ideal são cinco semanas de pré-temporada, mas não temos isso. É assim e não vamos lamentar o calendário. É mais desafiante e motivador. Vamos ter 10 dias de trabalho e já jogar uma partida oficial", explicou o técnico.



Busca por reforços e dificuldades financeiras do Grêmio

Depois de maneira descontraída, Luis Castro comentou que o Grêmio está à procura de um camisa 10, seja dentro do elenco ou até mesmo no mercado de transferências. Posteriormente, o português justificou que a dificuldade econômica que o Imortal vive não pode ser uma desculpa.

"Não vamos lamentar o problema financeiro do clube. Viemos cientes da situação do clube e estamos prontos para o trabalho. E vamos trabalhar sempre dentro da realidade do clube", destacou o profissional.

Por fim, o comandante mostra-se satisfeito com o nível do elenco que já tem à disposição. Inclusive, cita que considera o suficiente para o time conseguir brigar pelas vitórias contra os adversários. Mesmo assim qualificar o grupo é uma das prioridades.

"Com o elenco que temos aqui vamos competir e já podemos competir. Vamos buscar um upgrade do elenco, mas com aqueles que querem estar aqui. Temos que nos preparar para grandes batalhas", concluiu o técnico.

O trabalho de Luis Castro e sua comissão técnica se inicia efetivamente nos primeiros dias de janeiro. O vínculo de toda equipe técnica será válida inicialmente até dezembro de 2027 e terá um custo mensal ao clube inferior a R$ 2 milhões.