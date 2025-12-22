Dono da SAF do Cruzeiro admite interesse por Gerson, mas diz: "Jogador caro"

Proprietário da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço admitiu interesse na contratação do meia Gerson, do Zenit, para a próxima temporada. O mandatário disse ainda que o clube tenta o acerto com o atleta, mas aponta os altos valores envolvidos na negociação.

"Realmente, é um grande jogador e interessa. O Gerson interessa a qualquer time do Brasil. Com o Cruzeiro não é diferente. Agora, entre interessar e contratar, a diferença é muito grande. É um jogador caro, foi para lá com valor muito alto. Vontade de ter, eu vou te falar que nós temos, é um grande jogador", afirmou à "Central da Toca".

O Zenit investiu 25 milhões de euros há seis meses para contratar o jogador e, por isso, não pretende negociá-lo sem um retorno financeiro imediato. Assim, a Raposa vai precisar abrir o bolso. Existe ainda a possibilidade de envolver o zagueiro Jonathan Jesus no negócio.

Além das altas cifras da negociação, o Cruzeiro ainda precisaria se acertar com Gerson. Afinal, o salário dele na Rússia é maior do que qualquer jogador do elenco. Aliás, o staff do meia tem o interesse de receber uma compensação financeira se o acerto ocorrer.

Revelado no Fluminense, Gerson criou identificação com o Flamengo. Em 2019, o meia teve a sua primeira passagem vestindo a camisa vermelha e preta, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Depois, retornou em 2023, onde ganhou a Copa do Brasil de 2024. Ao todo, foram mais de 200 jogos e 12 títulos pelo clube.

Dono da SAF do Cruzeiro quer reforços pontuais

Pedro Lourenço afirmou que o Cabuloso busca reforços pontuais nesta janela de transferências e que não pretende vender nenhum jogador considerado importante do elenco.

"Primeira coisa, precisamos de jogador pontual. Nós já temos um grande elenco, precisamos de alguém para ajudá-los. Hoje, nós temos um time montado, certinho. Vem a Libertadores da América pesada, mas nós temos um time espetacular, estamos felizes demais com o time que temos. Então, é um ou outro jogador na posição que a gente acha que precisa. Não vamos vender jogador para comprar, ou fazer loucura. Vamos fazer dentro da realidade do nosso Cruzeiro".

