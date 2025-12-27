City vai até Nottingham e vence mais uma no Inglês

Nottingham Forest e Manchester City fizeram um jogo movimentado neste sábado (27/12), pela 18ª rodada do Campeonato Inglês. A partida foi disputada no City Ground, casa do Forest, em uma tarde de muita emoção, marcada por homenagens a John Robertson, maior jogador da história do clube, que morreu no Natal, aos 72 anos. Com a bola rolando, o time da casa conseguiu parar Haaland durante boa parte do jogo, mas viu o City sair na frente com um gol de Reijnders. No entanto, Hutchinson, após passe do ex-Botafogo e da Seleção Brasileira Igor Jesus, deixou tudo igual. Confirmando a grande atuação, Cherki — que havia dado a assistência para o gol de Reijnders — marcou, já na reta final, o gol da virada do City por 2 a 1 e se consolidou como o destaque deste duelo agitado.
Com o resultado, o City chega ao seu sexto triunfo seguido na competição e aos 40 pontos. Um à frente do Arsenal, que ainda joga na rodada. O Nottingham permaneceu com 17 pontos, ocupando a primeira posição fora da zona de rebaixamento, com quatro de vantagem sobre o West Ham, que também ainda entra em campo.
Legião brasileira
Os brasileiros que iniciaram como titulares no Nottingham foram o goleiro John, ex-Botafogo, um dos destaques da partida, além de Murillo e Igor Jesus. Morato e Douglas Luiz ficaram no banco e não entraram. No City, Matheus Nunes começou na lateral direita. Savinho iniciou no banco e entrou no segundo tempo.
Como foi a vitória do Manchester City
O primeiro tempo teve poucas emoções. O City teve maior domínio da posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras diante da ótima marcação do Nottingham. Na única oportunidade mais perigosa, Haaland, que quase não tocou na bola nos 45 minutos iniciais, recebeu na área, mas teve o chute bloqueado pela defesa. O Nottingham apareceu pouco no ataque, quase sempre em bolas alçadas na área, mas criou a melhor chance da etapa inicial: após cruzamento da esquerda, Gibbs-White apareceu livre na pequena área, porém pegou mal na finalização, cara a cara com Donnarumma. Assim, o empate sem gols permaneceu até o intervalo.
Na etapa final, o panorama mudou. O City abriu o placar logo aos dois minutos. Cherki recebeu na entrada da área e encontrou a infiltração de Reijnders pela esquerda. O holandês bateu na saída de John para fazer 1 a 0. O Nottingham reagiu rapidamente e, aos oito minutos, Igor Jesus recebeu pela esquerda e cruzou na medida para o arremate de Hutchinson dentro da área: 1 a 1.
A partida ganhou intensidade. O City seguiu com dificuldades para acionar Haaland, bem marcado, mas Foden se movimentava bem e criou boa chance ao receber de Cherki na área e chutar cruzado, exigindo grande defesa de John com o pé. Contudo, aos 37 minutos, saiu o gol da vitória dos Citizens. Após bola levantada na área e confusão na defesa, Cherki ficou com a sobra e mandou para o gol. Os jogadores do Nottingham reclamaram bastante do lance, alegando falta no empurra-empurra dentro da área, em que Murillo teve a camisa rasgada em um puxão. A arbitragem, no entanto, validou o gol.
Jogos da 18ª rodada do Inglês
Sexta-feira (26/12)
Manchester United 1×0 Newcastle
Sábado (27/12)
Nottingham Forest 1×2 Manchester City
West Ham x Fulham- 12h
Brentford x Bournemouth – 12h
Liverpool x Wolverhampton – 12h
Arsenal x Brighton – 12h
Burnley x Everton – 12h
Chelsea x Aston Villa – 14h30
Domingo (28/12)
Sunderland x Leeds – 11h
Crystal Palace x Tottenham – 13h30