Flamengo acerta o empréstimo do atacante Carlinhos ao Remo

Atacante, que não teria espaço no elenco rubro-negro em 2026, defenderá s cores da equipe azulina, que voltou à Série A

Carlinhos tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026 - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo acertou, neste sábado (27), o empréstimo de Carlinhos ao Remo. Assim, o atacante, que defendeu as cores do Vitória em 2025, terá uma nova oportunidade na carreira, agora na equipe azulina, que retornou à elite do futebol nacional. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Dessa forma, o jogador ficará no clube paraense até dezembro de 2026, quando também deve encerrar seu vínculo com o Rubro-Negro. O Remo, portanto, irá pagar o salário do atleta durante o período.

O Leão da Barra, por sua vez, não quis renovar o vínculo, visto que tinha uma opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões. Ao longo desta passagem, Carlinhos estufou a rede quatro vezes em 23 partidas.

O intuito do Flamengo era a rescisão, porém preferiu seguir adiante com o empréstimo sem custos. Por outro lado, o ponta-esquerda Petterson rescindiu seu contrato, que ia até o fim de 2027, depois de atuar pelo Paysandu na temporada.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/12/2025 13:09
