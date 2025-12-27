Flamengo acerta o empréstimo do atacante Carlinhos ao Remo

O Flamengo acertou, neste sábado (27), o empréstimo de Carlinhos ao Remo. Assim, o atacante, que defendeu as cores do Vitória em 2025, terá uma nova oportunidade na carreira, agora na equipe azulina, que retornou à elite do futebol nacional. A informação é do jornalista Venê Casagrande.
Dessa forma, o jogador ficará no clube paraense até dezembro de 2026, quando também deve encerrar seu vínculo com o Rubro-Negro. O Remo, portanto, irá pagar o salário do atleta durante o período.
O Leão da Barra, por sua vez, não quis renovar o vínculo, visto que tinha uma opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões. Ao longo desta passagem, Carlinhos estufou a rede quatro vezes em 23 partidas.
O intuito do Flamengo era a rescisão, porém preferiu seguir adiante com o empréstimo sem custos. Por outro lado, o ponta-esquerda Petterson rescindiu seu contrato, que ia até o fim de 2027, depois de atuar pelo Paysandu na temporada.