Cruzeiro acerta contratação de ex-Flamengo como diretor de futebol

O Cruzeiro acertou, neste sábado (27), a contratação do executivo Bruno Spindel para o cargo de diretor de futebol. Ele, que teve passagem destacada pelo Flamengo, chegou a negociar com o Corinthians, mas recusou a proposta do clube paulista. A informação inicial é da Itatiaia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>

Bruno Spindel chega para ocupar o cargo que era de Paulo Pelaipe, que saiu do clube em dezembro para assumir o cargo no Grêmio. Spindel deve desembarcar em Belo Horizonte nos próximos dias para formalizar o acordo e assumir o cargo.

Pedro Lourenço conduziu as negociações rapidamente. Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho admira o trabalho de Spindel e vê com bons olhos a chegada do executivo para a estrutura de futebol do clube. Ele era o favorito de para preencher a lacuna deixada por Fabinho Soldado no Corinthians.

Spindel trabalhou no Flamengo até agosto deste ano, quando foi demitido pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, que assumiu presidência do clube rubro-negro em 2025. O diretor estava no Flamengo desde a gestão de Eduardo Bandeira de Mello e ganhou protagonismo com Rodolfo Landim, presidente do clube antes de Bap assumir.

Diretor de futebol importante na gestão Rodolfo Landim, Bruno Spindel não teve grande participação desde que Bap assumiu o comando do Flamengo. Mantido no clube até agosto, ele seguiu com o mesmo cargo no papel, mas assumiu um outro tipo de função. Ele ficou focado no lado financeiro de planejamento.