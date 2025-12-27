InícioEsportes
Cristiano Ronaldo brilha em vitória do Al-Nassr e se aproxima do milésimo gol

Al-Nassr bate o Al Okhdood por 3 x 0, na tarde deste sábado, pela 11ª rodada, e segue na liderança do Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo - (crédito: Foto: Divulgação/Al Nassr )

O Al Nassr venceu o Al Okhdood por 3 x 0, na tarde deste sábado (27/12), pela 11ª rodada do Campeonato Saudita. Nesse sentido, o grande destaque da partida foi Cristiano Ronaldo, que estufou a rede em duas oportunidades e agora soma 956 tentos na carreira.

O astro abriu o placar após cobrança de escanteio de João Félix. O português só teve o trabalho de empurrar para o gol e correr para o abraço. Ainda no primeiro tempo, o craque deu um toque de letra e ampliou o marcador.

Além disso, o jogador ainda estufou a rede na busca por hat-trick, mas o árbitro assinalou irregularidade no lance. Na reta final do confronto, João Félix sacramentou mais uma vitória da equipe na Liga.

Com o resultado, os comandados do técnico Jorge Jesus somam 30 pontos e estão na liderança. O adversário, por sua vez, se mantém com cinco pontos e ocupa apenas a 17ª colocação, na zona de rebaixamento.

Por fim, aos 40 anos e próximo de representar Portugal na Copa do Mundo de 2026, Cristiano Ronaldo soma 19 jogos e 18 gols marcados, contando jogos do Al-Nassr e da própria seleção portuguesa.

RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/12/2025 17:13
