Marcelo Paz aceita proposta do Corinthians e deixa o Fortaleza

Depois da recusa de Bruno Spindel, o Corinthians agiu rápido e acertou a contratação de Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, para assumir o comando do departamento de futebol do clube. Ele, assim, tem a missão de substituir Fabinho Soldado e terá contrato até o fim da temporada de 2026.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Timão negociava com Bruno Spindel, ex-Flamengo, mas as conversas travaram e o próprio executivo comunicou que, apesar do acerto verbal, não recebeu o contrato. Posteriormente, o executivo acertou sua ida para o Cruzeiro para o cargo de diretor de futebol.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Marcelo Paz sempre teve boa avaliação pela diretoria do Corinthians. As negociações, aliás, avançaram rapidamente para que ele assuma como novo diretor executivo de futebol.

Paz presidiu o Fortaleza entre 2017 e 2023 e assumiu como CEO depois que o clube virou SAF. Ele é também o presidente da Liga Forte União (LFU), bloco que negocia direitos de transmissão de partes dos clubes brasileiros, incluindo o Corinthians.

Ainda que o 2025 do Fortaleza tenha sido marcado pelo rebaixamento, Paz foi quem esteve na condução da reconstrução do clube. Com ele, o time foi da Série C à Libertadores e até disputou a final da Sul-Americana em 2023.



