Filipe Luís aceita proposta do Flamengo, mas salário da comissão emperra acordo

O técnico Filipe Luís aceitou a proposta para renovação com o Flamengo. No entanto, ainda há uma questão que emperra o acordo entre as partes. O treinador entende que a remuneração do auxiliar Ivan Palanco e do preparador Diogo Linhares não devem sair deste montante. O clube, entretanto, discorda da ideia do comandante. A informação inicial é do "ge".

Além disso, Filipe Luís aceitou uma oferta abaixo da que pedia inicialmente. Ou seja, o Flamengo conseguiu fazer com que o treinador cedesse. O treinador, aliás, também compôs o acordo com bonificações por metas e uma multa rescisória acessível ao mercado em um vínculo de dois anos.

Antes do acerto, o técnico Filipe Luís comunicou ao Flamengo suas exigências e demonstrou o desejo em receber uma remuneração no mesmo patamar de Abel Ferreira, do Palmeiras. Entretanto, não chegar neste patamar.

O presidente do Flamengo, Bap, realizou ameaças de abandonar a negociação pelas partes não alcançarem um denominador comum. O vínculo do treinador continuará ativo até o dia 31 de dezembro de 2025. Ou seja, como o contrato expira na próxima semana, este intervalo será crucial para a diretoria acertar a situação de seus pares.

No começo de setembro, o Flamengo esteve a um passo de garantir a renovação contratual de Filipe Luís por mais duas temporadas (até dezembro de 2027). O diretor de futebol rubro-negro José Boto e o empresário Jorge Mendes alinharem todos os moldes do acordo: salário, multa rescisória, entre outros. Segundo a ESPN, o presidente do clube carioca, Bap, no entanto, resolveu atrasar a negociação. O mandatário rubro-negro não estava totalmente convencido com a renovação.