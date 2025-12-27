Atlético anuncia contratação de Renan Lodi

Renan Lodi é o novo reforço do Atlético - (crédito: Foto: Divulgação/Atlético)

O Atlético anunciou, neste sábado (27/12), a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, de 27 anos. Primeiro reforço do Galo para a temporada 2026, ele assina contrato em definitivo e válido por cinco temporadas. Clube e atleta já tinham um acordo desde a última quarta-feira (24).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Fala, Massa! Estou em BH e ansioso para encontrar todos vocês e dar nosso melhor", disse o jogador em vídeo de apresentação.

Renan Lodi chega sem custos ao Atlético desde que rescindiu unilateralmente o seu vínculo com o Al-Hilal, em setembro. O lateral ingressou no clube da Arábia Saudita em janeiro de 2024, com contrato de três anos e meio. No entanto, fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, ficou fora da lista dos inscritos para o Campeonato Saudita nesta temporada, o que motivou a quebra de contrato.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aliás, em quase duas temporadas pelo Al-Hilal, Renan Lodi disputou 56 jogos, anotou quatro gols e deu dez assistências. A chegada do jogador abre espaço também para a possível saída de Guilherme Arana. O Fluminense formalizou proposta e está perto de acertar com o jogador.

Revelado pelo Athletico-PR em 2016, Renan Lodi conquistou o Campeonato Paranaense (2018), a Copa Sul-Americana (2019) e a Copa do Brasil (2019) no Furacão. Depois disso, ele se transferiu ao Atlético de Mardid-ESP, depois ao Olympique de Marseille-FRA e, por fim, ao Al-Hilal-SAU. O jogador também acumulou um empréstimo para o Nottingham Forest-ING e convocações à Seleção Brasileira.