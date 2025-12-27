Galvão Bueno deixa hospital após internação em Londrina

Galvão Bueno, de 75 anos, recebeu alta hospitalar na manhã deste sábado (27). Ele estava internado no Hospital Santa Casa de Londrina, no norte do Paraná, para tratar um início de pneumonia. O hospital confirmou a informação.
"Ele apresentou melhora significativa e deixou a unidade de saúde em condições estáveis, podendo retornar para casa e seguir com o acompanhamento médico", afirmou a assessoria do hospital.
O narrador esportivo, aliás, estava internado desde a última quarta-feira (24), após sentir mal-estar em casa. Ele realizou exames médicos e teve uma pneumonia detectada. Ele foi diagnosticado com a mesma doença em novembro, quando os médicos ressaltaram à família que a doença poderia voltar a apresentar sintomas depois de um mês.
Durante toda a internação, a filha e CEO do Grupo Galvão Bueno, Leticia Bueno, que o estado de saúde do narrador esportivo não era grave. Assim, havia expectativa de alta neste sábado após o tratamento com antibióticos.
Galvão, portanto, seguirá com repouso, exames de acompanhamento e todos os cuidados indicados pelos médicos, garantindo que possa retornar gradualmente às suas atividades profissionais.
