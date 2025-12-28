Internacional inicia preparação com oito jogadores do elenco principal

O elenco do Internacional iniciou no sábado (27) seus trabalhos de olho na disputa do Campeonato Gaúcho 2026. O grupo se apresentou no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e contou com oito jogadores que integraram o elenco profissional na temporada 2025. O auxiliar técnico Pablo Fernandez comandou as atividades.
Fizeram parte desse recorte os goleiros Anthoni e Kauan Jesus; os zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel; o lateral-direito Alan Benítez; os volantes Richard e Ronaldo; e o meia-atacante Gustavo Prado. Os demais jogadores pertencem às categorias de base ou tiveram presença pontual em jogos ao longo do último ano.
Entre esses atletas, o meia Yago Noal e o centroavante Raykkonen chegaram a figurar em relações de partidas durante 2025. O planejamento prevê a utilização desse elenco nas três rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. O Inter estreia na competição contra o Novo Hamburgo, no Estádio Beira-Rio, com data-base marcada para 10 de janeiro.
O elenco principal inicia a pré-temporada em 3 de janeiro, sob comando do técnico Paulo Pezzolano, no CT Parque Gigante. O clube organizou o cronograma buscando maior tempo de preparação antes do início do Campeonato Brasileiro, programado para 28 de janeiro.
Veja o elenco do Internacional que se apresentou no último sábado (27)
- Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser
- Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro
- Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson
- Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes
- Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã