CAMPEONATO GAÚCHO

Internacional inicia preparação com oito jogadores do elenco principal

Grupo será comandado pelo auxiliar Pablo Fernandez e reúne jogadores da base e do profissional com pouco espaço em 2025

O lateral-direito Alan Benítez foi um dos jogadores que se apresentaram no último sábado (27) - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
O elenco do Internacional iniciou no sábado (27) seus trabalhos de olho na disputa do Campeonato Gaúcho 2026. O grupo se apresentou no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e contou com oito jogadores que integraram o elenco profissional na temporada 2025. O auxiliar técnico Pablo Fernandez comandou as atividades.

Fizeram parte desse recorte os goleiros Anthoni e Kauan Jesus; os zagueiros Clayton Sampaio e Victor Gabriel; o lateral-direito Alan Benítez; os volantes Richard e Ronaldo; e o meia-atacante Gustavo Prado. Os demais jogadores pertencem às categorias de base ou tiveram presença pontual em jogos ao longo do último ano.

Entre esses atletas, o meia Yago Noal e o centroavante Raykkonen chegaram a figurar em relações de partidas durante 2025. O planejamento prevê a utilização desse elenco nas três rodadas iniciais do Campeonato Gaúcho. O Inter estreia na competição contra o Novo Hamburgo, no Estádio Beira-Rio, com data-base marcada para 10 de janeiro.

O elenco principal inicia a pré-temporada em 3 de janeiro, sob comando do técnico Paulo Pezzolano, no CT Parque Gigante. O clube organizou o cronograma buscando maior tempo de preparação antes do início do Campeonato Brasileiro, programado para 28 de janeiro.

Veja o elenco do Internacional que se apresentou no último sábado (27)

  • Goleiros: Anthoni, Kauan Jesus e Diego Esser
  • Zagueiros: Victor Gabriel, Clayton Sampaio, Pedro Kauã e Lázaro
  • Laterais: Alan Benítez, Yan Henrique, Pablo e Alisson
  • Meio-campistas: Richard, Ronaldo, Denis, Gustavo Prado, Benjamin, Allex, Kauan Alves, Yago Noal e João Kempes
  • Atacantes: Diego Coser, Carlos Eduardo, João Victor, João Bezerra, Raykkonen e Leandro Kauã

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 28/12/2025 11:08
