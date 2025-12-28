Santos aguarda definição de Neymar sobre renovação

Neymar ainda não assinou sua renovação de contrato com o Santos, e o clube segue aguardando uma definição do jogador. O contrato do camisa 10 do Peixe vai até o dia 31 de dezembro. A indefinição ocorre em meio ao retorno do elenco alvinegro para a primeira etapa da pré-temporada, iniciada na última sexta-feira (26), com atividades físicas em casa, supervisionadas por profissionais do clube.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



Dessa forma, o futuro do atacante segue indefinido. A diretoria trabalha para selar a renovação nos próximos dias e trata a permanência de Neymar como parte central do projeto iniciado no começo de 2025. O clube busca estender o contrato por pelo menos mais seis meses, mas ainda não chegou a um acordo formal.

Saiba Mais Esportes Internacional inicia preparação com oito jogadores do elenco principal

Internacional inicia preparação com oito jogadores do elenco principal Esportes Adriano vê semelhanças e "abençoa" Rayan, do Vasco: "Espero que faça melhor que eu"

Adriano vê semelhanças e "abençoa" Rayan, do Vasco: "Espero que faça melhor que eu" Esportes "El último Tango": vazam detalhes da chuteira que Messi usará em sua provável despedida de Copas

"El último Tango": vazam detalhes da chuteira que Messi usará em sua provável despedida de Copas Esportes NBB: Brasília não resiste ao tetracampeão Franca e perde em São Paulo

NBB: Brasília não resiste ao tetracampeão Franca e perde em São Paulo Esportes Jorginho projeta Flamengo forte em 2026 e desconversa sobre Filipe Luís

Jorginho projeta Flamengo forte em 2026 e desconversa sobre Filipe Luís Esportes Galvão Bueno deixa hospital após internação em Londrina

Enquanto as conversas seguem, o camisa 10 realiza sessões de fisioterapia em casa, após cirurgia para correção de lesão no menisco do joelho esquerdo. O Santos acompanha essas atividades à distância.

Os planos do Santos para Neymar após a recuperação da cirurgia

Ao mesmo tempo, o clube tenta alinhar a recuperação física de Neymar com o planejamento da comissão técnica. Isso porque a previsão de afastamento para recuperação da cirurgia é de um mês. Assim, a tendência é que o atacante só esteja à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda em fevereiro, já com o Paulistão e o Brasileirão em andamento.

A continuidade de Neymar integra um projeto de um ano e meio traçado no retorno ao Santos. Além dos planos do clube, Neymar pretende se recuperar fisicamente para disputar vaga entre os 26 convocados para defender o Brasil na Copa do Mundo do próximo ano. Apesar da indefinição com relação à renovação, a diretoria mantém otimismo em um acerto breve.

O Santos estreia na temporada 2026 diante do Novorizontino, no dia 10 (sábado), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.