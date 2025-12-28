Zico relembra lesão e faz alerta a Neymar na Copa: "Eu não devia ter ido"

Zico analisou situação de Neymar em entrevistas antes e depois do - (crédito: Foto: Felipe Sbardella / Jogada10)

Em entrevista após o "Jogo das Estrelas", Zico analisou as chances de Neymar disputar a próxima Copa do Mundo com a Seleção brasileira. Para isso, o ídolo do Flamengo lembrou sua própria trajetória com a "amarelinha" e a lesão que sofreu antes da Copa de 1986, no México. Na visão do "Galinho", a condição física de qualquer jogador deve ser prioridade na hora da convocação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

<p><strong><a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular</a></strong></p>



"Eu passei por isso em Copa do Mundo. Não devia ter ido e estava em uma condição inadequada para jogar futebol, sem ligamento (do joelho). E pago essa conta até hoje. Qualquer jogador se estiver bem, treinando, jogando, tendo continuidade… Pelo talento que (Neymar) tem, qualquer treinador gostaria de ter um cara como ele no time", afirmou o ex-jogador.

Mais cedo, Zico afirmou que "só depende dele" para Neymar ser convocado. Novamente, o craque comparou a sua condição no Mundial de 1986 com a situação de Neymar: "Ir para a Copa de 1986 foi uma besteira que fiz, levo porrada até hoje por causa disso. Aí te chamam de amarelão, de perdedor, uma série de coisas. O mesmo se aplica ao Neymar: se ele não tiver condição, é melhor não ir. Se ele entrar, todo mundo vai exigir".

Relembre a lesão de Zico que provocou comparação com Neymar

Em agosto de 1985, durante um duelo entre Bangu e Flamengo, o lateral Márcio Nunes atingiu Zico de maneira violenta no joelho. A entrada provocou uma torção nos dois joelhos do então camisa 10 do Rubro-Negro, que precisou passar por três cirurgias para se recuperar. A gravidade da lesão, aliada ao prazo curto para a disputa da Copa de 1986, fez com que Zico fosse convocado sem plenas condições de jogo.

Prova disso é que o técnico Telê Santana acabou utilizando o ídolo rubro-negro apenas na segunda etapa de três partidas da competição: na terceira rodada, diante da Irlanda do Norte, nas oitavas de final, contra a Polônia, e nas quartas de final diante da França, algoz do Brasil naquele Mundial. Vale lembrar que, neste jogo, Zico perdeu um pênalti no tempo normal, quando o placar estava 1 a 1.