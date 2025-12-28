Romário aprova Rayan na Seleção e elogia momento do vascaíno

Craque do Tetra falou após o Jogo das Estrelas - (crédito: Foto: Reprodução)

A presença de Romário no Jogo das Estrelas, realizado neste sábado (27) no Maracanã, atraiu todos os holofotes da zona mista. Conhecido por não ter papas na língua e pela autoridade máxima quando o assunto é fazer gols, o tetracampeão mundial analisou o cenário atual do futebol brasileiro. Ao ser questionado sobre quem merecia uma oportunidade imediata na Seleção Brasileira, o eterno camisa 11 surpreendeu e deu um aval de peso para a nova sensação do Vasco da Gama: o atacante Rayan.

O diálogo começou com uma provocação bem-humorada do próprio Romário. Antes de apontar um nome selecionável, ele citou o jogador que considera o melhor em atividade no país, ignorando barreiras geográficas.

"Arrascaeta pode? (risos)", brincou o Baixinho, referindo-se ao meia uruguaio do Flamengo.

A tirada arrancou risos dos repórteres, mas serviu de gancho para uma sugestão mais concreta vinda da imprensa.

Quando perguntado especificamente se levaria Rayan para vestir a Amarelinha, Romário mudou o tom e concordou prontamente.

"Taí, boa ideia, pode ser", respondeu o ídolo.

A frase curta, típica do estilo direto do ex-atacante, carrega um significado imenso para a carreira do jovem de 19 anos. Receber a aprovação de quem marcou mais de mil gols e decidiu uma Copa do Mundo coloca Rayan em um novo patamar de observação perante a crítica e a torcida.

Rayan ganha elogios de Adriano Imperador

A chancela de Romário coroa um sábado inesquecível para a joia da Colina. Pouco antes, na mesma zona mista, Adriano Imperador já havia destacado as qualidades físicas e técnicas do garoto, comparando-o ao seu próprio estilo de jogo. Ter o reconhecimento simultâneo de duas lendas formadas no Rio de Janeiro — e com histórias tão distintas de rivalidade — confirma que o desempenho de Rayan na campanha finalista da Copa do Brasil de 2025 rompeu a bolha do clube e chamou a atenção dos gigantes da história.

O "Baixinho", que sempre defendeu o talento acima de esquemas táticos rígidos, enxerga no atacante vascaíno a personalidade necessária para assumir responsabilidades grandes. Agora, resta saber se o técnico da Seleção seguirá a "dica" de quem entende como poucos o caminho das redes.