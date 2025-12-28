Conheça o empresário que negocia a compra da SAF do Vasco

O processo de venda da SAF do Vasco ganhou um novo capítulo com a entrada de Marcos Faria Lamacchia nas negociações. Empresário do setor financeiro, ele é filho de José Roberto Lamacchia, fundador da Crefisa, e mantém uma relação indireta com o futebol nacional, especialmente por sua ligação familiar com Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

A tentativa atual ocorre quase dois anos após uma proposta frustrada liderada por José Lamacchia, que ofereceu aproximadamente US$ 110 milhões à 777 Partners, antiga controladora da SAF vascaína. O acordo não avançou devido a divergências na forma de pagamento e à pressão política sofrida por Leila Pereira dentro do Palmeiras, o que levou o empresário a se afastar da tratativa.

Entretanto, mesmo após o recuo da primeira tentativa, a relação entre Pedrinho, atual presidente do clube associativo do Vasco, e a família Lamacchia continuou. Aliás, em determinado momento da campanha à presidência, houve um acerto inicial entre as partes para a negociação dos naming rights de São Januário, que também acabou não sendo concretizado.

Posteriormente, essa aproximação voltou a se intensificar quando o Vasco recorreu à Crefisa para obter um empréstimo de R$ 80 milhões. O financiamento foi concedido em outubro e enquadrado numa linha de crédito voltada a empresas em recuperação judicial, como é o caso do clube. Os valores foram utilizados para cobrir despesas operacionais, incluindo salários e obrigações fiscais.

"Além do empréstimo, a empresa também disponibilizou recursos para projetos incentivados da associação, em uma parceria viabilizada pelo excelente relacionamento que mantenho com o Sr. José Lamacchia. Seguimos firmes, com responsabilidade e transparência, como sempre nos comprometemos junto à torcida vascaína", afirmou Pedrinho à época.

Atualmente, o nome de Marcos Lamacchia reaparece no cenário como possível comprador da SAF. Aos 47 anos, o empresário atua de forma independente no mercado de investimentos e é filho de Junia Faria, herdeira do banqueiro Aloysio de Andrade Faria. A composição familiar o conecta diretamente a dois importantes nomes do cenário econômico brasileiro.

A possibilidade de novo empréstimo pela Crefisa no início de 2026 também está sendo considerada, visto que os recursos do financiamento anterior devem se esgotar até janeiro. O bom relacionamento com os Lamacchia, portanto, pode influenciar diretamente os rumos financeiros do clube nesse período.

Ainda que não exista confirmação oficial sobre os valores ou termos da nova negociação, o avanço no diálogo com Marcos Lamacchia representa, sobretudo, um movimento estratégico de reestruturação da SAF. O Vasco, por sua vez, segue em busca de estabilidade dentro e fora de campo, enquanto o controle societário do futebol ainda aguarda uma definição concreta.