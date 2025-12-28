Vasco avalia contratação de Douglas Luiz, do Nottingham Forest

O Vasco necessita da contratação de um volante para a próxima temporada e avalia o nome de Douglas Luiz, que atualmente defende o Nottingham Forest, da Inglaterra. Ele está emprestado pela Juventus até o final de junho de 2026, mas ainda não ganhou espaço no time inglês. A informação inicial foi do Atenção, Vascaínos.

Ainda não existe uma negociação ou proposta do Vasco. Entretanto, o clube já monitora Douglas Luiz há um tempo. Afinal, o volante já compartilhou que tem o desejo de atuar com Philippe Coutinho e de um dia voltar ao clube que o revelou.

Douglas Luiz começou pelo Cruz-Maltino e vendido em 2017 para o Manchester City. O seu principal momento no futebol foi defendendo o Aston Villa. Depois de cinco temporadas no clube inglês, ele acabou sendo vendido para a Juventus.

Antes de chegar ao futebol inglês, o volante viveu uma temporada difícil na Juventus. Contratado após grande destaque no Aston Villa, o brasileiro não conseguiu repetir o mesmo nível na Itália. Lesões, mudanças táticas e concorrência interna limitaram sua sequência.

Por fim, salários, modelo de contrato e eventual liberação da Juventus são fatores que condicionam qualquer avanço. O Vasco, aliás, evita promessas e trabalha com a ideia de oportunidades de mercado, sem comprometer o planejamento da SAF.