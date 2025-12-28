Fluminense recusa proposta e garante permanência de Freytes

O Bologna, da Itália, fez uma proposta para o zagueiro Freytes, do Fluminense, mas o jogador não deve sair do clube brasileiro, pelo menos por enquanto. O clube italiano fez uma oferta há cerca de 20 dias, no valor de 5 milhões de euros. No entanto, o Flu considerou os valores abaixo e recusou a proposta pelo argentino. A informação é do ge.

A diretoria do Fluminense respondeu oficialmente ao Bologna que não tinha interesse em negociar Freytes pelo valor. Após a negativa, os italianos nunca mais enviaram outra proposta. Além disso, o Tricolor bateu o martelo pela permanência de Freytes como peça importante do elenco para o próximo ano, de acordo com Lance!. O movimento foi por causa da saída de Thiago Silva, que agora defende o Porto, de Portugal.

O Bologna, aliás, chegou a alinhar bases contratuais com Freytes, que tem desejo de atuar na Europa. O zagueiro, portanto, deu sinal verde para a transferência, com tempo de contrato e valores salariais ajustados diretamente com os italianos. No entanto, as conversas não avançaram.

O zagueiro chegou sob desconfiança no Tricolor, mas conseguiu se regular na maioria das partidas. No Mundial de Clubes, aliás, conseguiu se destacar e ganhou diversos elogios. Além da passagem pelo Flu, ele também acumula passagens por Independiente Rivadavia, da Argentina, e Unión La Calera, do Chile. Ele disputou 62 jogos, marcou um gol e deu uma assistência nesta temporada.