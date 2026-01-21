Seleção feminina de 1988 pode começar a ganhar auxílio; entenda

Ministério do Esporte que conceder bonificação à Seleção de 1988 por feito histórico - (crédito: Foto: Suzana Cavalheiro/Acervo Museu do Futebol)

O Governo Federal recebeu como sugestão do Ministeroo do Esporte, a criação de um auxílio para a Seleção Brasileira feminina de 1988. A proposta visa aumentar os rendimentos das ex-jogadoras que fizeram história ao representar o país. Inclusive, o desejo é promover uma igualdade em comparação ao teto de vencimentos da Previdência Social, que no cenário atual é de R$ 8.475,55.

Assim, a quantia por mês que cada integrante da equipe nacional do período receberá vai depender da condição financeira de cada uma. Por sinal, segundo estudo prévio do Ministério do Esporte, 18 ex-jogadoras terão direito a esse benefício.

Além da ajuda para ampliar a renda mensal, o órgão do governo também tenta instituir o pagamento de um prêmio de R$ 200 mil a cada integrante do grupo, em cota única. A iniciativa, aliás, é uma tentativa de conceder uma bonificação pela proeza histórica. Isso porque, a Seleção de 1988 conquistou a medalha de bronze na primeira competição feminina internacional, que a Fifa organizou.

Ministério do Esporte foca em auxiliar Seleção feminina de 1988

O ministro André Fufuca é o responsável pela assinatura do projeto e, posteriormente, áreas técnicas do governo Lula (PT) começaram a avaliá-lo. Se obtiver o aval, a proposta será encaminhada para o Congresso Nacional. Com isso, passará por análise e votação com o intuito de aprovar ou não a possibilidade.

O ministro entende que caso a recomendação tenha a concordância da maior parte do Congresso Nacional e caso o governo Lula a sancione será uma "reparação histórica".

"Tais jogadoras não apenas foram motivo de orgulho, mas também elevaram o prestígio do Brasil no cenário internacional, consolidando o país como uma das maiores potências do futebol feminino", descreveu o político em documento.

Além disso, o Ministério do Esporte se dedica para que a aprovação da proposta ocorra antes da disputa da Copa do Mundo Feminina de 2027. A propósito, o Brasil será a sede do maior campeonato de seleções na oportunidade.