Palmeiras registra B.O após pichação nos muros do Allianz Parque

O Palmeiras informou no final da tarde desta quarta-feira (21/1) que registrou um Boletim de Ocorrência após pichações nos muros de sua sede social e da bilheteria do Allianz Parque. Inclusive, o Alviverde está colaborando com as autoridades para a identificação dos infratores.

Alguns dos recados presentes nos muros são "2025 de novo", "SPAlmeiras", "time sem vergonha" e "cadê o planejamento?". Para Abel, o recado foi "Acabou a mágica?", em referência à goleada sobre a LDU (Equador) na última Libertadores, chamada de "noite mágica" pelo treinador. Outra frase escrita no muro foi "Leila, seu negócio é roubar", direcionada à mandatária do clube. Afinal, o protesto aconteceu após a goleada por 4 x 0 sofrida para o Novorizontino.

Além disso, o clube promete excluir os infratores que, ao serem identificados, fizerem parte do programa Avanti. O Palmeiras também irá bloquear os seus CPFs para que nenhum deles tenha acesso a ingressos de jogos do Verdão como mandante.

Confira a nota do Palmeiras

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que, na tarde desta quarta-feira (21), registrou BO (Boletim de Ocorrência) junto ao DRADE (Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) para apuração e responsabilização dos vândalos que picharam um muro da sede social, na Rua Palestra Itália. O clube vem colaborando com as autoridades para a devida identificação de todos os envolvidos.

Os indivíduos identificados pelos órgãos de segurança pública responderão judicialmente pelos crimes praticados, serão excluídos do Avanti caso façam parte do programa de sócio-torcedor do Verdão e terão os CPFs bloqueados se estiverem cadastrados no sistema de venda de ingressos para os jogos do time como mandante".



