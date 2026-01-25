Fluminense vence o Flamengo e dispara no Grupo A

Festa na chuva para a torcida do Fluminense. Neste domingo (25/1), pela quarta rodada da Taça Guanabara do Carioca, o Tricolor venceu o Flamengo por 2 x 1. Serna e John Kennedy marcaram para o Flu. Cebolinha descontou para o Mengo. O resultado não poderia ser melhor para o Flu. Assim, alcança os nove pontos, lidera o Grupo A e tem a classificação praticamente garantida para as quartas de final. E o melhor: afundou o Flamengo de vez.
O Rubro-Negro, por sua vez, tem apenas quatro pontos no Grupo B, está fora do G4 e com um jogo a mais (resta apenas mais uma partida, contra o Smpaio Correia). Por isso, corre seríssimo risco de não se classificar para a fase decisiva.
Caso ocorra, terá de jogar o quadrangular do rebaixamento, quando o último colocado cai para a Segunda Divisão. Enfim, impensável para o atual campeão Carioca, Brasileiro e da Libertadores, que apostou em jogar metade do Carioca com time sub-20, o qual fez apenas um ponto em três jogos.
Este jogo teve uma interrupção por 40 minutos. Aos nove minutos do primeiro tempo, devido à forte chuva que deixou o gramado do Maracanã impraticável, o Fla-Flu foi paralisado até que a chuva desse uma atenuada. Mas, apesar do tempo ruim, o público foi excelente: 46.525.
Primeiro tempo sob chuva e com paralisação
Sob fortíssima chuva, o jogo foi interrompido aos nove minutos devido às condições do gramado. Nesses momentos iniciais, o que marcou foram as muitas faltas, algumas viris, como a de Allan em Canobbio, com isso, o Rubro-Negro levou amarelo. Além disso, o gramado pesado e os escorregões fizeram o jogo parar por 43 minutos, até que a chuva diminuísse um pouco e os times refizessem o aquecimento.
Na volta do jogo, o Fluminense mostrou um pouco mais de consistência, mas com finalizações pouco eficazes. O goleiro Andrew, estreando com a camisa do Flamengo, foi muito seguro, saindo bem quando acionado. Por outro lado, o Flamengo, usando a velocidade, foi quem criou as primeiras boas chances. Um gol de Carrascal, em passe de Pedro, mas corretamente anulado por impedimento, o que gerou reclamação. Em seguida, aos 34, Samuel Ino perdeu um gol feito. Após escanteio pela esquerda, a bola foi parar perfeitamente para o atacante, na segunda trave, quase na linha, mas seu toquinho foi para fora. Foi algo quase inacreditável.
Este lance, então, acordou o Fluminense, que voltou a forçar a marcação, roubar bolas e, aos 37, quase marcou. Após escanteio da esquerda, a bola foi cobrada para a grande área, de fora da área. Ele, então, pegou de primeira, mas o goleiro Andrew fez uma excelente defesa, voando para mandar para escanteio.
Gols no segundo tempo; vitória do Fluminense
No segundo tempo, um erro de saída de bola de Leo Ortiz deu ao Fluminense uma oportunidade de ouro. Após rápida troca de passes, Serna recebeu nas costas de Emerson Royal, que ficou perdido na marcação. O Tricolor entrou na área e tocou na saída de Andrew, fazendo 1 a 0. O Flamengo seguiu errando. Aos 21 minutos, o Fluminense ampliou. Após escanteio da direita, cobrado por Lima, Serna cabeceou, a bola bateu em Emerson Royal e ficou livre na pequena área para John Kennedy. A torcida do Flamengo se calava.
Filipe Luíz, aos 24 minutos, tirou Samuel Lino (mais uma vez muito mal) e colocou Cebolinha. Três minutos depois, após escanteio da esquerda cobrado por Luiz Araújo e cabeçada de Vitão, Cebolinha se virou para desviar de cabeça e recolocar o Flamengo no jogo diminuindo o placar. Mas, apesar de muito tentar, e dar espaços para contra-ataque, o placar seguiu Flu 2 a 1 até o apito final.
FLUMINENSE 2×1 FLAMENGO
Campeonato Carioca – 4ª rodada da Taça Guanabara
Data: 25/1/2026
Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
Público presente: 46.525
Público pagante: 42.531
Renda: R$ 2.789.036,00
Gols: Serna, 7’/2ºT (1-0); John Kennedy, 21’/2ºT (2-0);Cebolinha, 27’/2ºT (2-1)
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana (Renê, 30’/2ºT); Bernal, Nonato(Lucho Acosta, 37’/2ºT) e Lima (Martinelli, 30’/2ºT); Serna, Canobbio (Santi Moreno, Intervalo) e John Kennedy (Everaldo, 46’/2ºT). Técnico: Maxi Cuberas (auxiliar).
FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Léo Ortiz, Vitão e Alex Sandro (Varela, 10’/2ºT); Allan (Pulgar, Intervalo), Evertton Araújo e Carrascal (Plata, 18’/2ºT); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha, 24’/2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, Intervalo). Técnico: Filipe Luís.
Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Perera (RJ)
VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Cartões amarelos: Guga, Canobbio, Lima, John Kennedy, Serna (FLU); Allan, Vitão (FLA)
