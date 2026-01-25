Atlético-MG vira o jogo no segundo tempo e derrota o Cruzeiro

No primeiro clássico mineiro da temporada 2026, o Atlético-MG fez valer o fator casa e conquistou a vitória na Arena MRV. De virada, o Galo superou o Cruzeiro por 2 x 1, gols de Bernard e Hulk, e conquistou a sua primeira vitória no Campeonato Mineiro. Kaio Jorge marcou o único gol da Raposa.

Com o resultado, o Galo vence a primeira, mas segue na terceira colocação do Grupo A do Mineiro. Por outro lado, o Cruzeiro estaciona na segunda posição do Grupo C, atrás do North.

Galo empolga no início

Em casa, o Atlético-MG aproveitou do apoio do seu torcedor para criar aquele famoso abafa nos primeiros minutos de partida. Em chegadas perigosas, especialmente pelo lado esquerdo, o Galo quase abriu o placar em duas oportunidades. Na primeira, Dudu chutou pela direita, na segunda oportunidade, Victor Hugo assustou Cássio e a bola passou raspando o travessão.

Cruzeiro sai na frente

Após resistir aos primeiros ataques perigosos do Atlético-MG, o Cruzeiro entrou no jogo e passou a ter mais a bola. Após reclamações de um possível toque de mão na área, a Raposa foi ao ataque e abriu o placar na Arena MRV aos 26 minutos. Kaiki achou Kaio Jorge dentro da área, e o atacante tocou por cobertura para superar Everson e colocar o Cruzeiro em vantagem.

Polêmica de arbitragem

Atrás no placar, o Galo foi para cima do Cruzeiro e empilhou boas chances desperdiçadas – Ruan e Hulk pararam em Cássio. Nos minutos finais da primeira etapa, o Atlético-MG ficou na bronca com a arbitragem de Davi Lacerda. Após Bernard receber na área, o atacante do Galo driblou e foi neutralizado pela defesa do Cruzeiro com o braço. Os jogadores do Galo reclamaram de uma possível obstrução, e o VAR chamou o árbitro para uma revisão. No entanto, após checar o lance, o juiz mandou o jogo seguir.

Tudo igual no clássico!

A tônica do início da etapa final foi a mesma do final do primeiro tempo. Com mais volume e posse de bola, o Atlético-MG seguiu dominando as ações e levou perigo ao Cruzeiro. Por isso, o gol de empate não demorou para sair na Arena MRV. Em grande jogada pela esquerda, Dudu avançou e cruzou rasteiro para Bernard emendar para o gol vazio e deixar o placar em igualdade no clássico mineiro.

Virada atleticana

Melhor no jogo e com o apoio da Massa, a virada do Atlético-MG parecia ser questão de tempo na Arena MRV. E a virada veio nos pés do grande jogador da história recente do clube e que esteve muito próximo de deixar a equipe: o incrível Hulk. Aos 22, Franco achou o atacante e Hulk, da entrada da área, acertou o ângulo de Cássio para colocar o Galo na frente.

Inacreditável FC

Nos minutos finais, o Cruzeiro foi em busca de um empate para evitar a derrota no clássico. E a Raposa teve a melhor oportunidade possível para deixar tudo igual, mas Arroyo jogou tudo para o ar. Após grande jogada de Matheus Pereira, Arroyo, praticamente em cima da linha, chutou a bola por cima e jogou para longe a chance do empate. Vitória do Galo no primeiro clássico da temporada.





ATLÉTICO-MG x CRUZEIRO

Campeonato Mineiro – 5ª rodada

Data e horário: 25/1/2026 (domingo), às 18h (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

Público presente: 39.332

Renda: R$1.970.213,04

Gols: Kaio Jorge (26’/1T, 0-1), Bernard (11’/2T, 1-1), Hulk (26’/2T, 2-1)

ATLÉTICO-MG: Everson; Preciado (Igor Gomes), Ruan, Alonso, Lodi; Franco, Maycon, Victor Hugo (Alexsander); Bernard (Gustavo Scarpa), Dudu (Cuello) e Hulk (Reinier). Técnico: Jorge Sampaoli.

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero (Chico da Costa), Lucas Silva (Gerson), Christian (Japa), Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Leila Naiara Moreira da Cruz (GO)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões Amarelos: Victor Hugo, Alan Franco, Gustavo Scarpa, (CAM), Fabrício Bruno (CRU)