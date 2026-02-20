Árbitro alemão é acusado de inventar ataque homofóbico

Árbitro de futebol amador na Alemanha fica noivo em campo antes de jogo da Bundesliga - (crédito: Foto: Divulgação/FC Köln)

Pascal Kaiser, de 27 anos, árbitro de futebol amador na Alemanha, ficou famoso depois de pedir seu namorado em casamento no gramado, antes de uma partida do Campeonato Alemão, no fim de janela. Pela sua atitude, ele recebeu aplausos de quase todos os torcedores presentes no estádio do Colônia, a partir do momento em que se ajoelhou na frente do seu companheiro. Apesar disso, em episódio mais recente, a polícia local acusou o profissional de arbitragem pelo fato de encenar ser vítima de um ataque homofóbico.

O namorado do juiz sinalizou positivamente à solicitação, aliás, na frente das câmeras de televisão que estavam exibindo momentos que antecediam o apito inicial do duelo entre Colônia e Wolfsburg. Posteriormente, o árbitro indicou que sofreu ameaças e insultos. Na sequência, também teria sido vítima de agressões de caráter homofóbico.

Estratégia vitimizadora do árbitro

Na tentativa de legitimar a alegação, ele compartilhou uma foto em que aparecia com um olho roxo. Em contato com a agência de notícia "AFP", as autoridades alemãs confirmaram que o árbitro comunicou o incidente. Entretanto, em pouco tempo, a imprensa local divulgou as hipóteses da polícia de que foi um movimento inventado.

Além disso, o Ministério Público de Colônia respondeu a questionamento da AFP e admitiu que há um homem sob investigação na cidade por "suspeita de fabricação de crimes".

"Com base nisso, foi realizada uma busca na residência do acusado, durante a qual foram apreendidas provas", apontou o órgão governamental.

O profissional da arbitragem, aliás, ainda não se posicionou ou se defendeu publicamente sobre as denúncias. De acordo com o jornal alemão Tagesspiegel, também é alvo de inquérito por roubo em seu antigo local de trabalho, um bar em Colônia.