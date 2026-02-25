Apoio a Vini Jr em caso de racismo gera onda de ameaças contra lenda holandesa

Ex-Inter de Milão recebe ameaças de morte após defesa a Vini Jr - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

A lenda holandesa Wesley Sneijder resolveu expor o impacto que sofreu depois de entrar no debate sobre o caso de racismo na Champions League. O ex-meia da Inter de Milão declarou que passou a receber milhares de mensagens ofensivas após apoiar Vini Jr. no caso envolvendo o confronto entre Real Madrid e Benfica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Sneijder associou diretamente as ameaças à opinião que manifestou sobre o caso. "Acho que recebi quatro ou cinco mil ameaças da Argentina nas minhas mensagens diretas porque dei minha opinião sobre o assunto. Aqueles que me ameaçam também têm direito à sua opinião. Mas eu também tenho uma opinião baseada no que vejo, revelou em um programa local da Holanda.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O ex-jogador adotou um tom crítico em relação à postura de Prestianni, acusado de racismo pelo brasileiro durante o duelo de ida entre Benfica e Real, pela Champions.

Defesa a Vini Jr.

Sneijder afirmou que o jogador do Benfica "tinha que ser homem" e que "não deveria puxar a camisa pela cabeça" ao ser ofensivo com alguém. Na mesma entrevista, ele reforçou que não tem dúvidas sobre a versão apresentada pelo atacante merengue.

"Você está ganhando por 1 a 0, acabou de marcar um gol fantástico, você não vai falar com o árbitro assim", declarou o lendário jogador, ao justificar por que acredita no atacante do Real Madrid.

Novo confronto marcado

O episódio ocorreu no primeiro jogo dos playoffs entre as equipes, na semana passada. O Real Madrid venceu por 1 x 0, justamente com gol de Vinicius. Os clubes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), agora no Santiago Bernabéu.

Prestianni cumpre suspensão imposta pela Uefa e não participa da partida, mas viajou a Madri com o restante do elenco do clube português.