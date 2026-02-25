Torcida do Real Madrid prepara mosaico em apoio a Vini Jr

Vini Jr sofreu racismo de Prestianni no jogo de ida contra o Benfica, pela Liga dos Campeões - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Após Vini Jr sofrer racismo no jogo de ida contra o Benfica, a torcida do Real Madrid prepara uma resposta. Dessa forma, os torcedores merengues vão fazer um mosaico com mensagens contra o racismo, em apoio ao camisa 7. A manifestação acontecerá nesta quarta-feira (25/2), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta dos playoffs da Liga dos Campeões.

O mosaico terá as mensagens "não ao racismo" e "respeito", que serão exibidas na entrada dos times em campo, segundo o jornal espanhol "Marca". Dessa forma, a torcida merengue comprou o barulho de Vini Jr e dará uma resposta aos acontecimentos do jogo de ida. Na ocasião, o brasileiro denunciou o atacante argentino Gianluca Prestianni, que o chamou de "macaco".

No jogo de ida dos playoffs da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, o clima esquentou após o golaço marcado por Vini Jr. O brasileiro comemorou dançando e gerou irritação dos benfiquistas, que consideraram uma provocação. Dessa forma, um dos mais exaltados foi Gianluca Prestianni. O atacante argentino teria chamado o camisa 7 merengue de mono (macaco, em espanhol).

A Uefa anunciou na última segunda-feira (23/2) a suspensão provisória de Prestianni por uma partida em competições europeias de clubes. A entidade adotou a medida cautelar após a denúncia de racismo feita por Vini Jr durante o confronto entre Benfica e Real Madrid, disputado em 17 de fevereiro. Dessa forma, o argentino está fora do jogo de volta, nesta quarta, em Madri.