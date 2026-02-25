InícioEsportes
Gama é superado pelo Goiás nos pênaltis e cai na Copa do Brasil

Equipe do Distrito Federal vira no tempo regulamentar, mas sofre empate por 2 x 2 nos minutos finais. Na marca da cal, foi punido na última cobrança, defendida por Tadeu

Tadeu foi o paredão do Goiás na última cobrança, desperdiçada por Lucas Piauí - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)
Noites de Copa do Brasil costumam proporcionar sempre o improvável e, nesta quarta-feira (25/2), no Estádio Bezerrão, o Gama ficou próximo de conquistar a tão sonhada classificação para a terceira fase do torneio nacional. Entretanto, o Periquito foi superado pelo Goiás, nos pênaltis, por 5 x 4, após o empate por 2 x 2 no tempo regulamentar, e se despediu na segunda fase. Os gols do time candango foram de Ramon e David Lucas. Anselmo Ramon e Cadu, a dois minutos do fim, balançaram as redes para os visitantes.

Embora superado nos pênaltis, o Gama segue invicto com bola rolando. A partida no Bezerrão foi a 10ª do Periquito em 2026, com oito vitórias e dois empates. O próximo compromisso da trupe alviverde será no sábado (28/2), às 16h, contra o Capital, pela última rodada do Campeonato Candango. Classificado antecipadamente, o time busca confirmar a liderança. 

O jogo 

Tons de verde pintaram o Bezerrão. Em campo, Gama e Goiás começaram um duelo estudado, com ambas as equipes pressionando e trabalhando a bola. Aos 15 minutos, a primeira finalização do jogo. Pela direita, Ramon carregou a bola e viu Felipe Clemente bem posicionado na área. O ponta mandou para o camisa 11 fazer a finalização, mas o goleiro Tadeu afastou o perigo. Dali em diante, o Gama pressionou a defesa goiana, calmos na troca de passes até chegar ao ataque com mais duas chances perigosas. 

 

Homenagem das arquibancadas do Bezerrão ao simbólico torcedor José dos Santos Cavalcante, o Palhaço Pirulito, morto em 2020
Uma das grandes maldades do futebol é o conhecido “Quem não faz leva”. Aos 30 minutos, o Esmeraldino encontrou o espaço necessário na defesa gamense. Jean Carlos tocou para Diego Caito que vinha pela direita, o lateral levou a bola até o ataque e tocou para Anselmo Ramon que, sem dificuldade, abriu o placar. Mesmo em desvantagem, o Gama não se acanhou: Felipe Clemente, na meia-lua, roubou a bola e mandou direto no travessão. Pouco tempo depois, pela direita, Ramon chutou rasteiro, raspando a trave direita de Tadeu. Parecia questão de tempo o empate vir.

Faltando quase três minutos para o intervalo, David Lucas na bola longa encontrou o camisa sete Ramon. O atacante dominou, encontrou o espaço perfeito entre Diego Caito e Luiz Felipe para mandar para o fundo da rede, por debaixo das pernas de Tadeu, deixando tudo igual no placar. 

 

O atacante Ramon chegou ao segundo gol em nove jogos na temporada 2026
A disputa voltou mais acirrada, o duelo entre Gama e Goiás foi ficando mais faltoso com cinco amarelos no jogo (três do Periquito e dois dos goianos). Com quase 20 minutos, ambos os times iam começando a demonstrar um certo nervosismo dentro de campo, pois o 1 x 1 no marcador, encaminhava a decisão para os pênaltis.

No famoso “lá e cá”, o Esmeraldino não conclui a jogada e sofre o contra-ataque do Periquito. Pela direita, Clemente acabou perdendo o tempo da jogada, mas achou o meia David Lucas para balançar as redes, conquistando a virada Alviverde.

A Copa do Brasil é conhecida pelos acontecimentos improváveis. No lance seguinte ao gol do Gama, o empate do Goiás com o Cadu, o atacante aproveitou o erro na saída do goleiro Leandro e, sem dificuldade, deixou tudo igual para testar os corações no Bezerrão. A decisão ficou para os pênaltis. 

De goleiro para goleiro: assim foi a primeira cobrança batida e convertida por Tadeu. Na sequência, Luan igualou. Todos os pênaltis seguintes também foram convertidos, mas na última cobrança, quando já estava 5 x 4 para o Goiás, Lucas Piauí foi para a bola e, na infelicidade que as penalidades proporcionam, Tadeu foi na bola do lateral esquerdo, despachando o Gama da Copa do Brasil.

Ficha técnica

Copa do Brasil - Segunda fase
Gama 2 (4) x (5) 2 Goiás

Local: Estádio Bezerrão
Arbitragem: Lucas Guimarães Horn (RS)

Gama
Leandro; Michel Henrique, Darlan, Zulu (PV) e Lucas Piauí; Lúcio, Russo (Henrique Almeida) e David Lucas (Cadu); Renato, Ramon (Luan) e Felipe Clemente. Técnico: Luiz Carlos Sousa.
Gols: Ramon e David Lucas
Cartões amarelos: Lucas Piauí, Michel Henrique, David Lucas, Felipe Clemente e Renato

Goiás
Tadeu; Diego Caito (Rodrigo Soares), Luiz Felipe, Luisão e Nicolas; Lucas Rodrigues (Juninho - Brayan), Felipe Machado (Esli Garcia) e Lourenço; Jean Carlos, Anselmo Ramon (Cadu) e Lucas Lima. Técnico: Daniel Paulista.
Gols: Anselmo Ramon e Lucão
Cartões amarelos: Juninho e Lucas Lima

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

