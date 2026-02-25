Botafogo flerta com perigo, mas vence Nacional Potosí e avança na Libertadores

Com mais sorte do que juízo, o Botafogo está classificado para terceira fase preliminar da Libertadores. Nesta quarta-feira (25/2), o Glorioso venceu o Nacional Potosí (BOL) por 2 x 0, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da segunda fase da competição. Alex Telles e Danilo marcaram os gols ainda no primeiro tempo. Depois de empilhar chances nos 45 minutos iniciais, o time carioca preferiu administrar o resultado e flertou com perigo, mas carimbou a vaga. A equipe boliviana, aliás, acertou uma bola no travessão e poderia levar a decisão para os pênaltis. Porém, o Alvinegro segurou os adversários.
Com o resultado, o Botafogo encara o Argentinos Juniors ou Barcelona de Guayaquil na terceira fase preliminar da Libertadores. Agora, o Glorioso foca suas atenções para a semifinal da Taça Rio. No sábado (28/2), o time enfrenta o Boavista, às 16h30, no Nilton Santos, pelo jogo de volta da competição.
Chances e mais chances…
Precisando da vitória, o Botafogo saiu para o ataque e logo aos dois minutos Vitinho chutou uma bola na trave. A intensidade surtiu efeito aos quatro minutos. Danilo fez ótimo lançamento para Alex Telles na esquerda. O lateral ganhou do marcador na corrida e, de frente para o goleiro, deu um toque de muita categoria por cima para abrir o placar. Depois disso, os bolivianos adiantaram a marcação para dificultar a saída, mas não teve tanto efeito. O time carioca seguiu forte em busca de mais gols. Vitinho, que antes carimbou a trave, chutou no travessão e Newton tiveram as melhores chances. Além disso, o Alvinegro buscou acelerar as jogadas, cruzamentos e lançamentos. No entanto, o time de Potosí se segurou como pôde.
Depois de tanta insistência, o Botafogo, portanto, conseguiu marcar o segundo nos acréscimos. Montoro cobrou falta na segunda trave, Barboza ajeitou de cabeça, a bola sobrou limpa para Danilo, que ajeitou o corpo e bateu de canhota para estufar a rede. Um alívio para a torcida.
Vaga garantida com sufoco
Depois de marcar no fim do primeiro tempo, o Botafogo controlou a partida e não acelerou tanto as jogadas como nos 45 minutos iniciais. E chegou a tirar calafrios da torcida. Aliado a isso, também teve chances de ampliar antes do primeiro minuto com Alex Telles. Além dele, Matheus Martins arriscou de longe. Mesmo com pouca iniciativa, o Nacional Potosí conseguiu assustar. Restreto cabeceou com perigo, e Léo Linck se esticou para defender. Logo depois, Villalba, que entrou no segundo tempo, acertou a trave. Nos minutos finais, os visitantes chegaram a ficar com a maior posse de bola e assustaram em campo. Por fim, o Botafogo conseguiu segurar o time boliviano e garantir a classificação de maneira mais dramática do que o esperado.
BOTAFOGO 2×0 NACIONAL POTOSÍ (BOL)
Copa Libertadores 2026 - Segunda fase (Jogo de volta)
Data: 25/2/2026 (quarta-feira)
Local: Niton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Público/Renda:
Gols: Alex Telles, 4’/1°T (1-0) e Danilo, 48’/1°T (2-0);
BOTAFOGO: Léo Linck; Mateo Ponte (Justino, 35’/2°T), Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo e Alex Telles; Montoro (Joaquín Correa, 35’/2°T), Jordan Barrera (Artur, 18’/2°T) e Matheus Martins (Arthur Cabral, 29’/2°t). Técnico: Martín Anselmi.
NACIONAL: Galindo; Baldomar (Peña, 37’/2°T), Restrepo, Demiquel e Orellana (Torrico, intervalo); Azogue, Hoyos e Rojas; Willan Álvarez (Villalba, 16’/2°T), Solis e Otormín (Pavia, 17’/2°T). Técnico: Jesus Eguez.
Árbitro: Piero Maza (CHI)
Assistentes: José Retamal (CHI) e Miguel Rocha (CHI)
VAR: Edson Cisternas (CHI)
Cartão Amarelo: Mateo Ponte, Alex Telles (BOT), Orellana, Pavia, Solís (POT)
