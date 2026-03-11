Corinthians sofre na bola aérea e perde em casa para o Coritiba

O Corinthians até teve mais posse de bola, mas não conseguiu a vitória dentro de casa na noite desta quarta-feira (11/3). Na Neo Química, o Timão perdeu para o Coritiba por 2 x 0, pela 5ª rodada da Série A do Brasileirão. Jacy e Lucas Ronier, de cabeça, anotaram os gols alviverdes. Inclusive, o Coxa conquistou sua primeira vitória desde a inauguração do estádio em Itaquera.
Com o resultado, as duas equipes alcançaram os sete pontos. Entretanto, o Coxa Branca leva vantagem por conta do saldo de gols e do número de gols marcados. O Alvinegro fica na oitava colocação.
Na próxima rodada, o Corinthians tenta a recuperação no clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, no domingo (15/3), às 16h. No mesmo dia, às 18h30, o Coxa recebe o Remo no Couto Pereira e vai em busca da sua primeira vitória dentro de casa no Brasileirão.
A partida começou com o Corinthians tentando pressionar no campo de ataque. Os donos da casa ficavam mais com a bola, mas não conseguiam levar perigo ao gol de Pedro Rangel. Na única oportunidade alvinegra na primeira etapa, Breno Bidon arriscou de fora da área, a bola desviou na defesa e foi para fora.
Aos poucos, o Coritiba começou a aparecer no contra-ataque. Depois de bola lançada no ataque, Pedro Rocha invadiu a área, driblou Hugo Souza e marcou, mas a arbitragem assinalou o impedimento. Entretanto, não demorou muito para que o Coxa anotasse para valer. Josué cobrou escanteio na área e Jacy subiu mais alto para cabecear firme e inaugurar o marcador.
Antes que o Corinthians conseguisse se arrumar para buscar a reação, os visitantes ampliaram a vantagem. Após boa troca de passes pela esquerda, Josué cruzou com categoria e Lucas Ronier apareceu sozinho dentro da área para cabecear e marcar o segundo.
Lucas Silvestre tentou a reação e realizou quatro alterações ao mesmo tempo. Porém, demorou muito tempo para as substituições fazerem efeito. O Timão só conseguiu chegar aos 37 minutos, em chute de fora da área de André. Depois, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique apareceram na área, com cabeçadas para fora. Já o lado alviverde conseguiu se defender muito bem e voltou a vencer o Corinthians na capital paulista desde 2003.
Ficha técnica
CORINTHIANS X CORITIBA
Campeonato Brasileiro 5ª rodada
Data e horário: 11/3/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Público pagante: 34.759 torcedores
Público total: 35.125 torcedores
Renda: R$ 2.455.229,50
Gols: Jacy, 36’/1ºT (0-1); Lucas Ronier, 7’/2ºT (0-2)
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Angileri, 33’/2ºT); Allan (Carrillo, 11’/2ºT), André Luiz, Breno Bidon (Dieguinho, 11’/2ºT) e Rodrigo Garro (Vitinho, 11’/2ºT); Memphis Depay (Zakaria Labyad, 35’/2ºT) e Gui Negão (Pedro Raul, 11’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.
CORITIBA: Pedro Rangel; JP Chermont (Thiago Santos, 49’/2ºT), Maicon, Jacy (Tiago Cóser, 23’/2ºT) e Bruno Melo; Wallison, Seba Gómez e Josué (Vini Paulista, 49’/2ºT); Lucas Ronier, Breno Lopes (Lavega, 31’/2ºT) e Pedro Rocha (Fabinho, 41’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Pablo Almeida da Costa (MG)
VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Hugo Souza e Carrillo (COR); Lucas Ronier e Fabinho (COR)
