Falcão defende Neymar na Copa se estiver em boas condições: "Incontestável"

Falcão diz que se Neymar está sem problemas com lesões não pode ser descartável para o Mundial na América do Norte - (crédito: Foto: Divulgação/Santos)

O debate sobre a presença de Neymar na próxima Copa do Mundo ganhou mais um capítulo nos últimos dias. Desta vez, quem se posicionou foi o ex-jogador de futsal Falcão, considerado um dos maiores nomes da modalidade. Para ele, o atacante deve estar entre os convocados da Seleção Brasileira caso esteja fisicamente apto.

Segundo Falcão, a qualidade técnica do camisa 10 coloca-o em uma condição especial dentro do futebol brasileiro. O ex-atleta ressaltou que, principalmente em um torneio curto, jogadores decisivos podem fazer a diferença em momentos importantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Se tiver alguma lesão na época da convocação, é realmente inviável que ele vá. Mas hoje com 26 vagas, o cara está um mês à frente da Seleção, trabalhando com a formação que o Ancelotti preferir. Um cara que é incontestável, afirmou Falcão ao comentar a possibilidade de convocação.

Recuperação e retorno gradual

Depois de uma grave lesão no joelho em partida contra o Uruguai pelas Eliminatórias em 2023, Neymar nunca mais atuou com a Amarelinha. Desde então, o atacante passou por um longo período de recuperação e enfrentou dificuldades para manter a sequência de jogos.

Atualmente no Santos, o jogador voltou aos gramados de forma gradual. Na temporada atual, ele participou de três partidas, marcando dois gols e distribuindo uma assistência. Mesmo com poucos jogos, o desempenho recente relembra o impacto que o atacante pode ter em campo. No final da última edição do Brasileirão, por exemplo, Neymar marcou cinco gols nas últimas quatro rodadas e teve papel importante em resultados decisivos do Santos.

Se a gente olhar o final do ano passado, ele foi determinante. Em vários jogos ele fez a diferença. Se estiver bem fisicamente e não estiver machucado, ele tem que estar na Copa do Mundo., destacou Falcão ao recordar as atuações do atacante.

Preparação pode ser fator decisivo

Outro ponto levantado pelo ex-jogador é o período de preparação antes do torneio. De acordo com ele, o tempo de treinamentos com o grupo pode ajudar Neymar a alcançar sua melhor condição física durante a competição. A convocação final para o Mundial está prevista para maio, enquanto os trabalhos preparatórios devem começar na Granja Comary poucos dias depois. Nesse intervalo, a comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti terá a missão de ajustar o elenco.

Antes da lista definitiva, a Seleção ainda realizará amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 de março, respectivamente. O atacante aparece na pré-lista para essas partidas, e a expectativa é de que volte a atuar em breve com a camisa do Santos para ganhar ritmo de jogo.

Para Falcão, a combinação entre o talento do atacante e o trabalho da comissão técnica pode aumentar as chances do Brasil voltar a brigar pelo título mundial. O ex-jogador acredita que, se estiver saudável, Neymar pode novamente ser uma peça-chave na campanha brasileira.