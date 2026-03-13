Conheça Emerson Vieira: Joia do DF do atletismo vai ao Mundial na Polônia

Emerson Vieira trocou o interesse por futebol pelo amor ao atletismo depois de uma série de cirurgias e brilha nos 400m - (crédito: Arquivo Pessoal)

No final deste mês, a Polônia receberá a delegação brasileira para a disputa do Campeonato Mundial de Atletismo Indoor. Entre os 17 atletas convocados está Emerson Vieira, o representante do Distrito Federal. Há uma semana, o brasiliense conquistou a medalha de ouro nos 400m rasos na categoria sub-23 em 45s80 no Open Paulista de Atletismo.

Antes de encarar as pistas, Emerson se aventurava no futebol. Não era a praia do garoto de 21 anos. O morador do Recanto das Emas gostava de apostar corrida e investiu no talento para a velocidade. Devido a uma cirurgia nas pernas, ficou afastado das atividades físicas. "Eu entrei em período de depressão. Isso me deixou muito triste por causa de uma dor que eu sentia na perna da cirurgia. Os doutores fizeram de tudo, mas essa dor não passava”.

Durante a recuperação, abraçou o atletismo. “Esse interesse surgiu quando eu estava de gesso, de perna quebrada. Falei que um dia eu ia encarar meu sonho, que eu ia começar a correr e que nunca mais eu pararia, mesmo sem saber se a minha perna ia recuperar ou não. E aí, recuperou, foi passando o tempo e eu comecei a procurar o atletismo", conta.

O técnico de Emerson é o gaúcho Manuel Evaristo, de 60 anos. Ele o acompanha desde o início da trajetória no atletismo. Em 2024, Emerson recebeu uma indicação de um conhecido sobre o trabalho do profissional e começou a ser acompanhado pelo instrutor.

"Ele queria conhecer o atletismo e vinha de três cirurgias nas pernas. Meio manco das cirurgias, ele disse que queria ser um velocista, achava que era veloz e queria correr 100m. Treinou uns dias e perguntou se podia fazer um teste. Eu falei para ele assim: 'olha, você tem uma velocidade interessante, mas as suas características são de corredor de 400m”.



Manuel acompanhou a evolução e a recuperação de Emerson. Entusiasmado, o atleta queria se dedicar 100% do tempo aos treinos. Desde então, a parceria nunca mais foi desfeita. O treinador gaúcho faz muito além do papel de treinador. Com a experiência de ex-atleta, aconselha a cuidar também da parte mental.

“Eu digo sempre para os meus meninos: 'olha, quando a gente se determina a fazer uma modalidade esportiva, a gente tem que acreditar, porque o ser humano é tudo aquilo que ele acredita. Se ele colocar isso em prática, ele vai ter sucesso”, adverte.

No início deste mês, Emerson Vieira ganhou ouro na prova dos 400m (categoria sub-23) com uma marca de 45s80. A coroação do pódio é a convocação para o Mundial de Atletismo Indoor, em Kujawy Pomorze, na Polônia. Os atletas embarcam na segunda-feira. "Deus fez tudo perfeito, iluminou meu caminho. Minha história é um milagre".

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima